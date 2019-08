Calciomercato, Dzeko rinnova alla Roma. Inter punta Vidal

Dzeko resta alla Roma e spiazza l'Inter. Il bosniaco rinnova a sorpresa con il club giallorosso fino al 2022 dopo aver dato da tempo il suo ok all'Inter, che lo voleva come partner d'attacco a Lukaku. La trattativa è rimasta in stallo anche nella prima giornata di venerdì, poi la svolta in serata con il bosniaco che firma e lancia un messaggio al club nerazzurro: "Qui a Roma c'è tutto per vincere". L'operazione era strettamente connessa a quella sul futuro di Mauro Icardi, mai del tutto convinto del trasferimento nella Capitale. Il centravanti argentino è ora sempre più nel mirino del Napoli, che vede sempre più lontano l'obiettivo James Rodriguez ma intanto ha messo le mani sul messicano Lozano del Psv. Maurito prende ancora tempo perché attende una chiamata della Juventus. Gli azzurri stanno facendo anche un pensiero a Fernando Llorente, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Tottenham. Lo spagnolo ex Juventus è stato nelle scorse settimane accostato anche alla Lazio. Ma tornando all'Inter, Marotta vuole provare a confezionare per Conte un altro regalo: Arturo Vidal. Il futuro del cileno al Barcellona resta incerto, ma l'ex Juventus potrebbe rientrare anche nell'operazione che stanno imbastendo Psg e blaugrana per il ritorno di Neymar al Camp Nou. Operazione che resta irta di ostacoli perché i due club non riescono a mettersi d'accordo sulle contropartite. I catalani propongono Coutinho, Rakitic o Vidal, il club di Ligue 1 vorrebbe inserire Dembélé. Un'ipotesi, quella di cessione del francese, che al momento il Barça non prende in considerazione. E lo stesso attaccante della Francia avrebbe rifiutato di lasciare il Camp Nou.

A proposito di campioni del mondo, Steven Nzonzi lascia ufficialmente la Roma. Il centrocampista si trasferisce in prestito al Galatasaray. L’accordo, comunica il club giallorosso, prevede il diritto di opzione, in favore dei turchi, per estendere il prestito fino al 30 giugno 2021, a fronte di un corrispettivo pari a 0,5 milioni di euro"; inoltre, il club di Istanbul "avrà il diritto di acquisizione dei diritti a titolo definitivo a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di 16 milioni di euro, se esercitato entro il 30 giugno 2020, e di 13 milioni se esercitato entro il 30 giugno 2021". La Roma saluta l'arrivo del giovane turco Mert Cetin, che oggi ha sostenuto le visite mediche, ma si allontana da Dejan Lovren dal Liverpool. L'accordo sembrava vicino, ma pare che la trattativa si sia arenata sulla cifra del bonus per il difensore. Potrebbe lasciare la Capitale Aleksander Kolarov, richiesto dal Fenebahce: ma la Roma non intende lasciarlo andare via. Sempre in tema di difensori, dall'Inghilterra assicurano che se il Milan lascerà partire in prestito Andrea Conti potrebbe tentare l'assalto all'ivoriano Sergie Aurier del Tottenham. E i rossoneri, insieme ad Inter, Juve e Napoli, secondo la stampa inglese guardano alla Premier e più precisamente in direzione Manchester: l'oggetto del desiderio è Alexis Sanchez dello United. Ma il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer ha assicurato di considerare il cileno parte del progetto. In ogni caso, il maxi ingaggio (500mila sterline a settimana) percepito dal cileno ad Old Trafford sembra scoraggiare le potenziali acquirenti. Un giocatore che potrebbe lasciare la Premier è invece Mesut Ozil: il tedesco dell'Arsenal è nel mirino della Mls, la massima serie statunitense. Secondo la stampa inglese, il trequartista è l'obiettivo del Dc United che lo avrebbe individiuato come sostituto ed erede di Wayne Rooney. Tornando in Italia, il Brescia attende Mario Balotelli: il club lombardo è vicino a riabbracciare l'attaccante dopo che ieri il Flamengo ha annunciato di ritirarsi dalla corsa. Intanto il brasiliano Coutinho è prossimo a vestire la maglia del Bayern Monaco: nelle prossime ore dovrebbe lasciare il Barcellona per vestire la maglia dei campioni di Germania. "Possiamo confermare che esiste un accordo in linea di principio per il prestito di Coutinho al Bayern e dobbiamo solo concludere l'accordo", ha dichiarato il direttore del club catalano Guillermo Amor. In serie A l'Udinese ha ceduto a titolo definitivo al Perugia il difensore Gabriele Angella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata