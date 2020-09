Calcio, Under21: Italia crolla 3-0 con la Svezia

Sono tre gli schiaffoni assestati dalla Svezia all'Under 21 di Nicola, una prima sconfitta di peso. I nerazzurri hanno perso 3-0 a Kalmar contro la Svezia nella gara valida per la qualificazione all'Europeo di categoria. A segno Almqvist e Karlsson al 12' e al 29' del primo tempo, Hentriksson al 7' della ripresa. L'Italia resta così ferma a 13 punti, a meno tre dall'Irlanda capolista (con una partita in più). "Direi che i ragazzi sono stati anche bravi - ha dichiarato il ct al termine della partita - ho avuto netta l'impressione che non potessero fare di più. Troppa la differenza di preparazione nelle gambe, anzi si sono dati da fare fino alla fine. Adesso ci aspettano altri due impegni ad ottobre, sapevamo che la qualificazione in questo girone e con la lunga assenza dai campi sarebbe stata complicata".

