Calcio, torna la Champions League: tutti contro il Bayern campione

di Antonio Martelli

Torna la Champions League cone la sua formula originaria: una fase a gironi prima e una ad eliminazione diretta a partire da febbraio. La speranza è che la pandemia di coronavirus non costringa la UEFA a rivedere ancora i suoi piani, riproponendo una fase finale ad otto in una unica sede che in realtà si è rivelata avvincente sotto il piano sportivo con partite spettacolari ed in bilico fino all'ultimo. La squadra da battere è il Bayern Monaco campione in carica, ulteriormente rafforzato con gli arrivi di Leroy Sanè e Douglas Costa. Da capire quanto peserà la partenza di Thiago Alcantara, finito al Liverpool. I bavaresi faranno il loro esordio subito contro l'Atletico Madrid, nel big match che deciderà probabilmente la vincente del Gruppo A. Da non perdere la sfida fra il capocannoniere, nonché miglior giocatore, Robert Lewandowski (15 centri) e il neo acquisto dei colchoneros Luis Suàrez.

Quattro le squadre italiane al via, tutte con ambizioni e obiettivi diversi. La Juventus di Cristiano Ronaldo si propone ancora come una delle favorite per arrivare fino in fondo, anche se il cambio di panchina con l'esordiente Andrea Pirlo e un inizio di stagione non proprio brillante lasciano più di qualche dubbio. Juve inserita nel girone con il Barcellona, la sfida fra Ronaldo (Covid permettendo) e Messi sarà sicuramente la più attesa di tutta la prima fase. Con rinnovata ambizione si presenta anche l'Inter di Antonio Conte, reduce dalla finale giocata in Europa League. I nerazzurri in estate si sono rinforzati con gli arrivi di Hakimi e Vidal, più il rientro del campione d'Europa Perisic. Passare il girone è l'obiettivo minimo. Miglior squadra italiana nell'ultima Champions, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini proverà a ripetersi anche quest'anno forte di una rosa più ampia e profonda oltre che di una esperienza ad alti livelli che non guasta. Infine la Lazio di Simone Inzaghi, che punta sui gol della Scarpa d'Oro Ciro Immobile per farsi largo nel gotha del calcio europeo. Il girone non impossibile (con Dortmund, Brugge e Zenit) potrebbe favorire il cammino dei biancocelesti.

A provare ad insidiare il trono del Bayern saranno soprattutto le quattro squadre della Premier League, Manchester City e Liverpool su tutte. I citizens di Pep Guardiola, scampato il pericolo esclusione per la presunta violazione del Fair Play finanziario, si presentano ai nastri di partenza dopo la solita campagna acquisti faraonica. L'obiettivo minimo è riscattare l'ultima cocente eliminazione nei quarti contro il Lione. Reduce dal trionfo in Premier League, il Liverpool di Jurgen Klopp punta quest'anno ad un progetto ambizioso: il 'triplete'. Per riuscirci, i Reds si sono rinforzati con l'arrivo a centrocampo di Thiago Alcantara. L'uomo giusto per innescare il trio delle meraviglie composto da Manè, Firmino e Salah. Sulla carta leggermente indietro a City e Liverpool, anche Manchester Utd e Chelsea saranno due clienti ostici per tutti.

Per la prima volta da venti anni a questa parte, le due grandi di Spagna Real Madrid e Barcellona si presentano al via della Champions League senza i pronostici delle favorite. I blancos di Zinedine Zidane non hanno ancora avuto il miglior Hazard e sembrano sulla carta un gradino al di sotto di Bayern, City e Liverpool. Per quanto riguarda il Barcellona, molto dipenderà dalla stagione di Messi. Se il fuoriclasse argentino tornerà al suo meglio, nulla è precluso alla squadra del neo tecnico Ronald Koeman. Altra protagonista molto attesa è il Paris Saint-Germain di Neymar e Mbappè, che dopo la finale persa a Lisbona contro il Bayern punta quest'anno senza mezzi termini ad alzare la sua prima coppa dalle grandi orecchie. Fra le possibili outsider, oltre al solito Atletico Madrid anche il Siviglia vincitore dell'Europa League e il Borussia Dortmund del bomber vichingo Haaland. Sempre dalla Germania occhio anche all'RB Lipsia del mago della panchina Julian Nagelsmann, protagonista già nell'ultima edizione con una storica semifinale. Per tutti l'obiettivo è arrivare alla finalissima in programma il 29 maggio 2021 allo Stadio olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia.

