Calcio, tabellone Coppa Italia: possibile derby Inter-Milan nei quarti

La Lega Serie A ha sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2020/2021 che inizierà ufficialmente il 23 settembre, con il primo turno preliminare, e si concluderà il 19 maggio 2021, con la finale (quasi certamente a Milano, ndr). In base alla definizione delle teste di serie, il tabellone sulla carta più difficile rischia di averlo l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri entreranno in scena negli ottavi di finale, probabilmente contro una fra Udinese e Fiorentina (che potrebbe trovare il Frosinone nel terzo turno). Nei quarti di finale, poi, l'Inter potrebbe affrontare il Milan in un derby affascinante. Sempre che i rossoneri riusciranno a battere il Torino, favorita per arrivare agli ottavi in quella parte di tabellone. In semifinale, poi, possibile sfida fra la Juventus e una delle due milanesi. I bianconeri esordiranno negli ottavi molto probabilmente contro la vincente del Derby genovese fra Sampdoria e Genoa. Nei quarti, invece, i ragazzi di Pirlo potrebbero vedersela contro il Sassuolo.

Nell'altra parte di tabellone, possibili quarti di finale Atalanta-Lazio e Napoli-Roma. I nerazzurri orobici troveranno sulla loro strada negli ottavi molto probabilmente la vincente di Cagliari-Hellas Verona. La Lazio dovrebbe invece trovare il Parma, mentre il Napoli potrebbe affrontare il neopromosso Benevento in una derby tutto campano sempre negli ottavi. Infine la Roma potrebbe esordire contro la vincente del confronto fra il Bologna e l'altra neopromossa Spezia.

