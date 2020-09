Calcio, stallo Juve-Suarez. Bayern molla Perisic, Milan su Tatarusanu

di Alberto Zanello

Parlare di frenata è esagerato, ma i tempi per vedere Luis Suarez a Torino rischiano di allungarsi. E non di poco. Dalla Spagna parlano addirittura di una trattativa “congelata”, proprio nel giorno in cui Lionel Messi – di cui è grande amico - è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il giocatore resta in uscita dal Barcellona, ma sta valutando "tutte le opzioni possibili" prima di prendere una decisione definitiva, consapevole di trovarsi davanti all'ultimo grande trasferimento della sua carriera. La Vecchia Signora, non a caso, continua a monitorare la situazione attorno ad Alvaro Morata, che secondo i media iberici starebbe spingendo per un ritorno a Torino. Il triangolo con l'Atletico Madrid, piuttosto 'freddino' tuttavia all'idea di uno scambio con Douglas Costa, si chiude con l'assenza di segnali da parte dei colchoneros nei confronti della punta. Ecco perché la pista Juve resta quella più probabile per il 'Pistolero'. Anche se la pratica burocratica legata al passaporto (la Vecchia Signora ha già occupato entrambi gli slot con Arthur e McKennie) resta il vero ostacolo – seppur non insormontabile – alla fumata bianca. E il diretto interessato a tal proposito non ha aiutato a sgombrare i dubbi tra emoticon e messaggi criptici sui social, in cui se l'è presa con generiche “fake news” che stanno girando in rete sul suo conto.

Giornata di attesa anche per l'Inter, pronta ad accogliere a braccia aperte Arturo Vidal, che deve però ancora trovare l'accordo per liberarsi dal Barcellona. Per puntellare ulteriormente la rosa (il sogno è N'Golo Kantè del Chelsea) i nerazzurri necessitano di qualche operazione in uscita, ma a tal proposito non sono arrivati segnali incoraggianti dalla Germania. Il Bayern Monaco ha ufficializzato il divorzio da Ivan Perisic, in prestito nell'ultima stagione, che torna così alla base in attesa di un nuovo acquirente. L'Inter è disposta ad ascoltare offerte anche per Marcelo Brozovic e Milan Skriniar, ma al momento tutto tace. Sull'altra sponda del Naviglio è attivissimo invece il Milan. Oltre a Sandro Tonali, scippato proprio ai cugini, il Diavolo ha deciso di puntare per il ruolo di vice Donnarumma su Ciprian Tatarusanu, vecchia conoscenza della Serie A (ha indossato la maglia della Fiorentina) attualmente all'Olympique Lione. L'asse con i francesi è particolarmente caldo, visto l'interesse dell'OL per Lucas Paquetà, considerato non incedibile in via Aldo Rossi. Qualora il brasiliano cambi aria (la richiesta è di 22-25 milioni di euro) i rossoneri potrebbero regalare a Stefano Pioli un ulteriore colpo: l'obiettivo, non nascosto, è Nikola Milenkovic della Fiorentina. La Roma, incassato il colpo Zaniolo, non è intenzionata a tornare sul mercato per prendere un centrocampista offensivo ma si sta concentrando sul ritorno nella capitale di Cris Smalling: l'intesa con il Manchester United è vicina. L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo, in prestito con diritto di riscatto dal Valencia, di Cristiano Piccini, che va a colmare la casella lasciata vuota dall'addio di Castagne. L'Hellas Verona infine ha annunciato l'arrivo in prestito dall'Inter di Federico Dimarco e del talento 19enne del Manchester City Ivan Ilic.

