Calcio, Spadafora: Confronto approfondito. Auspico ripresa il 18 maggio

Il ministro dello Sport dopo il confronto odierno tra Federcalcio e Comitato Tecnico Scientifico sui protocolli per la ripresa degli allenamenti di gruppo

Ottimismo da parte del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora dopo il confronto odierno fra la Figc e il Comitato Tecnico Scientifico sui protocolli per la ripresa del calcio. "C'è stato un confronto molto importante e approfondito, con molte richieste da parte degli scienziati alla Federcalcio. Adesso il Comitato sulla base di questi approfondimenti ottenuti stenderà una propria valutazione che verrà inviata al ministero della Saluta, che poi la renderà nota a tutti. Mi auguro si siano risolte le questioni problematiche che si erano evidenziate e che il 18 possano riprendere gli allenamenti, non solo del calcio, ma anche du tutte le altre discipline sportive, compatibilmente con l'evoluzione della situazione nei prossimi giorni", ha detto Spadafora in un videomessaggio su Facebook dopo la riunione.

