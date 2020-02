Serie A: la Roma crolla a Reggio Emilia, il Sassuolo vince 4-2

Gol, spettacolo ed emozioni a non finire nell'anticipo della 22/a giornata di Serie A vinto dal Sassuolo sulla Roma per 4-2. Neroverdi scatenati nel primo tempo, con la doppietta di un micidiale Caputo al 7' e al 16' su due fulminee azioni in verticale. Al 26' arriva il tris di di Djuricic su dormita della difesa giallorossa. Nella ripresa succede di tutto: Dzeko al 55' e Veretout su rigore al 72' riaprono la partita per la Roma, che nel frattempo era rimasta in dieci per l'espulsione di Pellegrini. Ci pensa Boga al 74' con un gol capolavoro a chiudere i conti. In classifica, il Sassuolo sale a quota 26 punti e si allontana dalla zona retrocessione. La Roma, invece, rischia di vedersi soffiare il quarto posto dall'Atalanta impegnata domenica contro il Genoa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata