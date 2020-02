Calcio, Serie A: Bologna-Brescia 2-1 finale

Successo in rimonta e in extremis per la formazione di Mihajlovic con un gol firmato da Bani

Il Bologna ha battuto il Brescia 2-1 nel primo anticipo della 22/a giornata di Serie A. Successo in rimonta e in extremis per la formazione di Mihajlovic. La squadra di Corini passa infatti in vantaggio al 36' con il rigore trasformato da Torregrossa. Al 43' il pareggio firmato da Orsolini. Nella ripresa, a un minuto dalla fine, il gol-vittoria di Bani. La vittoria, seconda consecutiva, consente ai rossoblù di salire a 30 punti. Il Brescia resta ultimo a quota 15, con Spal e Genoa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata