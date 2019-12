Calcio, Serie A: Atalanta batte Verona 3-2

L'Atalanta ha battuto 3-2 il Verona al Gewiss Stadium nel primo anticipo della 15/a giornata di Serie A. Successo in rimonta per la squadra di Gasperini che trova la rete decisiva nel recupero. Nel primo tempo ospiti in vantaggio con Di Carmine al 23', pareggio dei padroni di casa con il neo entrato Malinovsky al 44'. Nella ripresa Verona di nuovo avanti con Di Carmine (57'), rimonta degli orobici firmata dal rigore di Muriel (64') e dal gol di Djimsiti al 93', con i veneti in dieci per l'espulsione di Dawidowicz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata