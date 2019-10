Calcio, Salah su copertina GQ con una modella: polemiche in Egitto

(LaPresse) - Da idolo indiscusso a bersaglio di critiche: una foto che rischia di costare caro a Mo Salah. L'attaccante egiziano, ex Roma, oggi stella del Liverpool campione d'Europa, è stato scelto da 'GQ Middle East' come 'uomo dell'anno', ma la foto apparsa sulla copertina della famosa rivista di moda insieme ad Alessandra Ambrosio, nota modella brasiliana, ha sollevato non poche polemiche soprattutto dai settori musulmani più conservatori. La foto di Salah abbracciato con la Ambrosio è stata definita "un'oscenità pubblica".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata