Calcio, Pallone d'Oro: nessun italiano nei 30 finalisti

(LaPresse) - Nessun calciatore italiano tra i 30 nomi selezionati per il Pallone d'Oro 2019. Nella lista di FranceFootball non manca però la Serie A. Doppia candidatura per Juventus: oltre a Cristiano Ronaldo, c'è Matthijs de Ligt, il centrale difensivo dei Campioni d'Italia in lizza anche per il trofeo Kopa, assegnato al miglior Under 21. Per il Trofeo Jashin di miglior portiere di nuovo un nome bianconero, quello di Szczesny in compagnia dell'estremo difensore dell'Inter, Handanovic. La 'Signora' è rappresentata anche nel Trofeo Kopa, per il miglior Under 21 del mondo, con Moise Kean, trasferitosi nella finestra estiva di calciomercato all'Everton, squadra di Premier League. Non compare, invece, il nome del vincitore nel 2018, il croato Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, per lui un rallentamento, dopo una grande stagione 2017-18, sia nel suo club che in nazionale. Questa è la prima volta nella storia, dalla creazione delle nomination, che il vincitore uscente non è nemmeno uno dei potenziali vincitori l'anno successivo.

I 30 candidati al Pallone d'Oro 2019: Sadio Mané, Sergio Agüero, Frenkie De Jong, Hugo Lloris, Dušan Tadic, Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold, Donny van de Beek, Pierre-Emerick Aubameyang, Marc-André ter Stegen, Cristiano Ronaldo, Alisson, Matthijs de Ligt, Karim Benzema, Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk, Bernardo Silva, Heung-min Son, Robert Lewandowski, Roberto Firmino, Lionel Messi, Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne, Kalidou Koulibaly, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Mohamed Salah, Marquinhos, Raheem Sterling, Joao Felix.

