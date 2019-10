Calcio, Napoli: screzio Insigne-Ancelotti adesso è acqua passata

"Per vincere queste partite c'era bisogno di tutta la squadra. La strada è ancora lunga". Lo ha dichiarato Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in Champions League conquistato ieri dai partenopei per 3-2 in casa del Salisburgo. L'attaccante azzurro entrato a partita in corso, autore del gol vittoria che ha regalato tre punti fondamentali al club di De Laurentiis in ottica qualificazione, è poi tornato sulla querelle con il suo allenatore. "Ho avuto screzi con mister Ancelotti ma ora è acqua passata - ha voluto precisare il 24 del Napoli, placando i malumori che allegiavvano intorno al centro tecnico di Castel Volturno -. Ci tenevo a fare questa corsa verso la panchina dopo il gol. Il mister mi ha sempre dato fiducia. Ho sbagliato io qualche atteggiamento e ho chiesto scusa. Giusto festeggiare, ora dobbiamo stare sereni e testa al campionato".

