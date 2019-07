Calcio, Napoli: l'arrivo a Dimaro di Insigne e Manolas

Nono giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. L'arrivo di Lorenzo Insigne e Kostas Manolas, che hanno svolto il primo allenamento con la squadra in Trentino.