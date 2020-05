Calcio, Lega A: "Portiamo a termine stagione"

Volontà unanime dell'assemblea riunita in teleconferenza

La Lega di Serie A, riunita in assemblea in teleconferenza, ha ribadito la volontà unanime di "portare a termine" la stagione calcistica che stata interrotta a causa dell'epidemia di coronavirus. Il consesso ha inoltre espresso la sua disponibilità a un dialogo col Governo in ottica costruttiva e collaborativa. La posizione ferma sulla ripresa arriva il giorno dopo le parole del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora che aveva sottolineato la necessità di trovare un accordo sul protocollo medico, pena la chiusura della stagione da parte del Governo.

