Calcio, la Roma batte il Lille 3-2 in amichevole

La Roma supera 3-2 in rimonta il Lille in amichevole. Timothy Weah, figlio dell'ex campione del Milan George, sblocca il risultato al 19'. Nella ripresa i giallorossi nel giro di dieci minuti pareggiano i conti con Under e trovano il sorpasso con Zaniolo. Araujo al 28' firma il nuovo pareggio, ma in pieno recupero Cristante, su invito di Dzeko, pesca il jolly di sinistro che vale il 3-2 finale. Nelle altre amichevoli disputate la Lazio ha battuto 4-2 il Paderborn: per i biancocelesti reti di Caicedo, Cataldi, Lulic e autogol di Jans. Sconfitta contro il Burnley per il Parma: decisiva la doppietta nella ripresa di Rodriguez. Il Cagliari ha superato il Friburgo 1-0 (rete di Joao Pedro) mentre il Bologna l'ha spuntata 3-2 sull'Augsburg.

