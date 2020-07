Calcio, la Roma affonda la Spal con sei reti. E Zaniolo ci mette la firma

di Luca Masotto

Controsorpasso al Milan nella corsa al quinto posto che vale l'accesso in Europa League. La Roma supera la retrocessa Spal per 6-1 con una rete di Zaniolo e si prende tre punti pesanti che servono che mettersi alle spalle il Diavolo in attesa delle ultime tre giornate di campionato. Lo stop del Napoli a Parma aumenta il peso del successo dei giallorossi ora a 61 punti a due lunghezze dai rossoneri e cinque dai partenopei. Match a senso unico come era ipotizzabile dato che la Spal non aveva più nulla da gettare in campo se non l'orgoglio e dopo 10' minuti la Roma ha subito messo la freccia con una rete di Kalinic. Le solite amnesie difensive della squadra di Fonseca, proprio nel momento di massimo pressing dei giallorossi, hanno permesso alla Spal di Di Biagio di rimettersi in corsa grazie ad una rete capolavoro di Cerri ma la Roma è stata abile, nonostante qualche rischio di troppo, a rimettersi subito in carreggiata chiudendo il primo tempo in vantaggio con Perez al 38' con una destro violentissimo. Nella ripresa la Roma in cinque minuti ha blindato il match con Kolarov al 47' e Peres al 52' (che poi firma la manita al 75') con il match che non aveva più nulla da dire se non verificare le condizioni di Zaniolo, entrato a mezz'ora dalla fine. Il gioiello della Roma, prima fuori dalla lista dei convocati e poi inserito per un infortuno di Under, è apparso in buone condizioni e nel finale firma il 6-1 finale con un grande gol di potenza a conferma del suo sempre più ritrovato stato di forma.

Turnover per Fonseca che lascia in panchina Dzeko e Mkhitaryan, Spazio a Perez e Kalinic mentre a centrocampo in campo la coppia Cristante-Diawara con in difesa il rientro di Smalling tra Mancini e Kolarov. In casa Spal Di Biagio sorprende lasciando in panchina Petagna con Cerri che parte come unica punta con D'Alessandro esterno. Valdifiori confermato in regia. Il tecnico degli spallini è costretto dopo sei minuti al primo cambio per l'infortunio di Sala. La Roma si fa subito sotto e al 10' va in rete con Kalinic: tap-in vincente del croato dopo la parata di Letica su Pellegrini. L'arbitro Manganello prima annulla poi dopo il consulto del Var, convalida. Reazione immediata dei padroni di casa con Cerri che prima costringe Smalling a salvare sulla linea (azione però viziata da fuorigioco) e al 24', dopo che i giallorossi si erano fatti pericolosi prima con Spinazzola (apparso il più in forma) e Cristante, fa centro in agilità con un colpo di testa su passaggio perfetto di Valdifiori. La Spal, dopo la rete, resta ancora più stretta e corta, la Roma deve così provare per via centrali dove c'è maggiore densità per cercare di scardinare la diga e finisce anche per rischiare in difesa, causa anche una disattenzione di Pau Lopez che perde un pallone facile sulla linea di fondo, Cerri serve D'Alessandro ma Diawara dalle retrovie recupera e salva la Roma. I giallorossi aggrediscono con maggiore decisione e al 37' tornano di nuovo in vantaggio con Perez con un destro fulminante che non lascia scampo a Letica. E' il 16/mo giocatore della Roma andato in rete in questa stagione.

Nella ripresa gara tutta in discesa per la Roma che fa entrare al 46' Zappacosta per Spinazzola. Kolarov firma subito il terzo gol al 47' con una sinistro violentissimo che Letica non riesce a trattenere e cinque minuti dopo il poker è servito da Peres che scarica in diagonale dopo un paio di rimpalli fortunosi. Con la vittoria ormai archiviata Fonseca inserisce Zaniolo cercando così di smontare il giallo della vigilia (prima fuori poi convocato) e concedere al ventiduenne ulteriore minutaggio per completare il pieno recupero e verificare le sue effettive condizioni dopo il leggero infortunio muscolare. Al 75' Peres con un altro tiro violento da fuori per la manita giallorossa con cui la Roma ha risposto al Milan. Ma non è finita al 90' ci pensa Zaniolo a mettere il sigillo sulla sfida con un grande gol di potenza. La Roma è tornata con il suo gioiello e il messaggio al Milan sarà arrivato forte e chiaro.

