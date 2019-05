Calcio, l'Inter rallenta la corsa Champions

L'Inter non va oltre lo 0-0 al Friuli contro l'Udinese nell'anticipo del sabato sera della 35esima di serie A e rallenta la corsa Champions. I nerazzurri colpiscono un palo con Lautaro Martinez e vengono fermati dalle parate del portiere bianconero Musso. I ragazzi di Spalletti restano comunque al terzo posto in classifica, ma oggi possono essere avvicinati da Atalanta e Roma che sfidano rispettivamente Lazio e Genoa in trasferta. Il match dell'ora di pranzo è il derby toscano Empoli-Fiorentina, nel posticipo serale il Napoli riceve il Cagliari. Domani chiude il turno il Milan a San Siro contro il Bologna.