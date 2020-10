Calcio Juventus: tv portoghese, CR7 ancora positivo

Per Cr7 niente sfida con Messi mercoledì sera

Cristiano Ronaldo è risultato ancora positivo al covid-19. La tv portoghese Tvi24 fa sapere che il giocatore ha ricevuto il risultato del test fatto dalla Juventus nel tardo pomeriggio di oggi ma, come si legge sul sito dell'emittente, attende il risultato del test effettuato dalla Uefa. Se positivo, il nazionale portoghese non potrà definitivamente giocare con il Barcellona domani a Torino. Il giocatore, fa sapere l'emittente, rimane asintomatico e in isolamento. Il giocatore ha appreso di essere stato infettato dal nuovo coronavirus il 13 ottobre scorso, durante il ritiro con la nazionale lusitana.

