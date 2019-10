Calcio, Infantino: Fifa raddoppierà fondi per il settore femminile

Il Consiglio approva la decisione: 500 milioni di dollari per aumentare la competitività del movimento. Idea World League e Mondiale per club femminile

La Fifa investe sul calcio femminile. Approvata la decisione di raddoppiare i finanziamenti fino a 1 miliardo di dollari nei prossimi quattro anni. A dichiararlo è stato il presidente Gianni Infantino dopo la riunione del consiglio dell'organo di governo del calcio mondiale tenutasi oggi a Shanghai. "Il Consiglio ha deciso di mettere 500 milioni in aggiunta ai 500 milioni già previsti", ha detto Infantino ai giornalisti a Shanghai.

La decisione mira ad aumentare la competitività del movimento femminile. Inoltre la Fifa inizierà anche a lavorare sulla creazione di una World League femminile per le nazionali - sul modello sviluppato dalla Uefa nel calcio maschile, in particolare con la Nations League - con divisioni regionali, promozioni e retrocessioni, nonché l'istituzione di un Mondiale per club femminile e lo sviluppo di tornei per le categorie giovanili.

La nascita o meno di queste competizioni sarà decisa nel marzo 2020. Oltre agli investimenti, la Fifa intende anche rinegoziare i contratti firmati per il prossimo Mondiale femminile che si svolgerà nel 2023 (e il cui numero di squadre partecipanti passerà da 24 a 32 ndr), "al fine di offrire bonus più elevati ai giocatori".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata