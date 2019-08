Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa di Francia

Per i campioni di Francia si tratta della settima Supercoppa consecutiva. Rennes ko 2-1 in rimonta

Il Paris Saint-Germain ha conquistato la settima Supercoppa di Francia consecutiva, la nona complessiva, battendo 2-1 in rimonta il Rennes nella finale disputata a Shenzhen prendendosi così la rivincita dopo la sconfitta subita nella finale in Coppa di Francia. Privi dello squalificato Neymar, i campioni di Francia sono andati sotto al 13' per la zampata di Hunou su cross dalla destra di Bourigeaud. Nella ripresa la squadra di Tuchel ha reagito trovando l'1-1 con un tocco da due passi a porta sguarnita di Mbappè su assist di Sarabia, lanciato in profondità da uno splendido lancio di Marquinhos. Di Maria al 28' direttamente su calcio di punizione ha firmato poi il gol vittoria che vale il primo trofeo stagionale per i parigini.

