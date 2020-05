Calcio, Gravina: "Ripartenza messaggio di speranza per il Paese"

"La ripartenza del calcio è un messaggio di speranza per il Paese". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. "I rischi sono sempre presenti dietro l'angolo e dobbiamo governarli. Dipenderà molto dal nostro senso responsabilità e da un pizzico di fortuna che non deve mancare", ha aggiunto. "C'è stato un continuo confronto con il ministro dello Sport per la condivisione di un percorso. Siamo sollevati da in peso che ci portavamo da tanto tempo. Il calcio è stato coerente, ha preso coscienza dei suoi vincoli e dei suoi limiti. Lo dico con umiltà", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata