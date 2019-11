Calcio femminile, Bertolini: "Chiudiamo il 2019 con una vittoria contro Malta"

Martedì 12 novembre alle 14.15 in campo l'Italia nella 6a giornata di qualificazioni per Euro 2021. Out Gama e Guagni

Tornano in campo le Azzurre. Dopo la convincente vittoria contro la Georgia (6-0), la nazionale di calcio femminile si prepara per la sesta partita di qualificazione a Euro 2021: martedì 12 novembre alle 14.15 contro Malta allo stadio 'Teofilo Patini' di Castel di Sangro. Vista l’indisponibilità di Sara Gama e Alia Guagni, la ct Milena Bertolini ha deciso di aggregare al gruppo i difensori Martina Lenzini del Sassuolo e Beatrice Merlo dell'Inter, alla sua prima convocazione in Nazionale maggiore. "È una partita fondamentale, sarà l’ultimo impegno del 2019 e ci teniamo a chiudere l’anno con una bella vittoria", ha dichiarato la ct in conferenza stampa.

"Questo gruppo è cresciuto molto e mi aspetto di vedere i principi di gioco su cui lavoriamo da tempo: gioco corale, possesso palla, fraseggi corti e palla a terra - ha aggiunto -. Affronteremo una squadra che si chiuderà, ma non come ha fatto la Georgia. Malta ha calciatrici che giocano in campionati importanti, hanno qualità e lo dimostra il fatto che hanno pareggiato con Israele, una nazionale che ha messo in difficoltà noi e tante altre formazioni di prima fascia".

"Non ho ancora deciso la formazione titolare avremo assenze importanti, ma non sono assolutamente preoccupata perché alleno 23 ragazze forti, che hanno qualità e credono nel percorso che abbiamo intrapreso", ha sottolineato la ct azzurra.

Prima dell’allenamento di rifinitura, la centrocampista Gloria Marinelli ha incontrato gli studenti di Agnone, il paese in cui è nata e cresciuta. A questo appuntamento, organizzato nell’Aula Magna dell’Istituto tecnico del comune molisano, hanno partecipato oltre 200 alunni delle scuole del territorio, con i saluti istituzionali affidati alla dirigente scolastica Tonina Camperchioli e all’assessore allo Sport di Agnone Annalisa Melloni. Inoltre le azzurre incontreranno i ragazzi e le ragazze che ogni lunedì partecipano alle attività sportive ed educative promosse dal Centro Federale Territoriale di Castel di Sangro.

