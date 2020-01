Calcio: dalla Spagna Carles Perez verso la Roma, Barça mantiene recompra

La Roma pesca all'estero il sostituto di Nicolò Zaniolo. Come riporta il 'Mundo Deportivo' i giallorossi stanno trattando con il Barcellona l'acquisto del giovane canterano Carles Perez, in gol a San Siro nel match di Champions League contro l'Inter. L'idea dei blaugrana è quella di mantenere comunque il controllo sul calciatore 21enne. I giallorossi potrebbero prendere lo spagnolo in prestito con riscatto a 20 milioni, da stabilire se per giugno o nell'immediato, con il Barcellona che inserirebbe un'opzione di riacquisto. L'addio di Perez è imminente: in giornata è previsto l'ultimo allenamento con i compagni prima di iniziare la sua nuova avventura.

