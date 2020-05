Calcio d'avvio in Germania. Bundesliga riparte nel segno del Borussia. Frenata Lipsia

Riparte, con le dovute precauzioni, la Bundesliga dopo l'incubo coronavirus ed è subito Borussia Dortmund show. Nella sfida più attesa della 26/a giornata, giocata a porte chiuse e che ha coinciso con la ripresa del campionato dopo la lunga interruzione, sono i gialloneri ad aggiudicarsi il derby della Ruhr contro lo Schalke (4-0). Grande protagonista il solito Haaland: è del baby fenomeno il primo gol dell'era post-Covid e che regala il vantaggio al Dortmund. A siglare il raddoppio è Guerreiro, poi nella ripresa cala il tris Hazard e arrotonda il tabellino ancora Guerreiro. Il successo permette ai gialloneri di salire a 54 punti e a -1 dal Bayern Monaco, atteso domani dalla sfida con l'Union Berlino. Non va oltre il pari il Lipsia, fermato in casa dal Friburgo (1-1): ospiti avanti con Gulde, risposta di Pulsen per la squadra di Nagelsmann, ora a +3 dal Dortmund e a -4 dal Bayern. L'Hertha Berlino cala il tris in casa dell'Hoffenheim (0-3): successo deciso dall'autorete di Akpoguma e dai gol di Ibisevic e Cunha. Successo in extremis del Wolfsburg in casa dell'Augsburg (1-2), reti inviolate tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata