Crociato rotto per Zaniolo. "Tornerò presto"

Rottura del crociato sinistro per l'azzurro Niccolò Zaniolo nella partita di Nations League contro l'Olanda. Dopo la visita di questa mattina dal professor Mariani, il giocatore ha annunciato con un post su Instagram: "Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto... tornerò presto!". Domani il giovane trequartista della Roma e della Nazionale verrà sottoposto a un altro intervento chirurgico, dopo quello dello scorso anno per la rottura del legamento dell'altro ginocchio nella partita contro la Juventus.

