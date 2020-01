Calcio, Coppa Italia: Juventus in semifinale, Roma ko 3-1

In gol Ronaldo, Bentancur e Bonucci per i bianconeri. Nella ripresa l'autorete di Buffon

La Juventus supera 3-1 la Roma e accede alla semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Milan-Torino. I bianconeri dominano nel primo tempo, chiuso 3-0: Ronaldo apre i giochi con un diagonale chirurgico al 26', Bentancur raddoppia al 38' prima del sigillo, in pieno recupero, di Bonucci di testa. Nella ripresa l'autorete di Buffon, viziata da un tiro da fuori di Under finito sulla traversa, riapre i giochi, ma i padroni di casa gestiscono senza troppi affanni il finale e si qualificano per la semifinale.

