Calcio,Borussia Dortmund: ufficiale arrivo Haaland,contratto fino al 2024

E' ufficiale: Erling Haaland si trasferisce al Borussia Dortmund. Il club tedesco annuncia l'ingaggio del talento del Salisburgo recentemente accostato anche a Juventus e Manchester United. Il 19enne norvegese ha firmato con i gialloneri un contratto fino al 2024. Haaland si unirà ai nuovi compagni il 3 gennaio, per prendere parte al ritiro di Marbella. In 14 partite di campionato con il Salisburgo, l'attaccante ha segnato 16 gol. In Champions sono otto i centri in sei gare.

Secondo le indiscrezioni dei media tedeschi, il costo dell'operazione si aggira sui 20 milioni, ovvero l'importo della clausola rescissoria. "Fin dall'inizio ho avuto la sensazione che volevo assolutamente trasferirmi in questo club, percorrere questa strada", ha dichiarato Haaland. "Nonostante le numerose offerte dei migliori club in tutta Europa, Haaland ha scelto la sfida sportiva al Borussia Dortmund", ha commentato l'amministratore delegato dei gialloneri Hans-Joachim Watzke. "E' ambizioso, atletico e fisicamente forte. A 19 anni, Erling è all'inizio - ha aggiunto - di quella che si spera sarà una grande carriera". Haaland è diventato il terzo giocatore più giovane a segnare una tripletta in Champions League in occasione della vittoria per 6-2 del Salisburgo sul Genk a settembre.

