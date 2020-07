Calcio, alla Juventus il derby della Mole: 4-1 al Toro

La Juventus batte il Torino 4-1 nel derby della Mole anticipo della 30/a giornata del campionato di Serie A. A segno Dybala al 3', Cuadrado al 29' e Belotti, su rigore, in pieno recupero nel primo tempo. Cristiano Ronaldo su punizione al 16' e autogol di Djidji al 42' nella ripresa. Un derby ancor più speciale per Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus, rilanciato dal 1' da Maurizio Sarri per la sfida contro i granata: il portierone bianconero supera Paolo Maldini e raggiunge quota 648 presenze in Serie A, record assoluto. L'estremo difensore 42enne ha firmato qualche giorno fa il rinnovo con il club bianconero fino al 2021.

