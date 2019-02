Calcio a 5, Serie A: Rieti ferma Pesaro sul 2-2

Pari e patta tra Real Rieti e Italservice Pesaro nell'anticipo della 17a giornata del campionato italiano di calcio a 5. Al PalaMalfatti la squadra di Fulvio Colini sfiora il colpaccio ma alla fine deve accontentarsi di un 2-2 che permette ai marchigiani, secondi in classifica, di avvicinare temporaneamente la capolista Acqua&Sapone in attesa del posticipo di lunedì, quando la squadra di Tino Perez giocherà con il Napoli per provare ad allungare. Il risultato lascia un sorriso anche al Real Rieti nonostante la vittoria manchi dalla finale della Coppa della Divisione, vinta proprio contro il Pesaro. La doppia rimonta firmata Jefferson e Chimanguinho, al quindicesimo gol in stagione, e la gestione della gara nonostante tante assenze, lasciano ben sperare il tecnico David Festuccia.

Nella serata che segnava il ritorno in campo di Mauro Canal dopo la squalifica di due anni per doping, il primo tempo vive più della tensione tra le squadre che di belle azioni con tanti falli da una parte e dall’altra, spesso graziati dagli arbitri. Un clima figlio delle scorie post finale di Coppa della Divisione, ancora sulla pelle dei giocatori. Dopo due minuti il Pesaro passa grazie al sinistro preciso di Taborda, imbeccato alla perfezione da Marcelinho, poi è il Davide Putano show con tre parate decisive del portiere di Rieti. Interventi che permettono ai padroni di casa di andare negli spogliatoi sotto di un solo gol.

La ripresa si apre con il pareggio di Jefferson, bravo a scaricare tutta la potenza del suo sinistro in porta. Neanche il tempo di esultare che il PalaMalfatti deve assistere al nuovo vantaggio ospite, sempre grazie a Taborda: finta e tiro sotto le gambe di Putano che non vede partire bene il pallone e deve arrendersi. Con il passare dei minuti la pressione del Rieti però aumenta e a cinque dalla fine Chimanguinho si inserisce bene in area deviando con il petto un tiro potente di Abdala. Colini mette il portiere di movimento per l’assalto finale ma la difesa di Festuccia si difende bene fino alla sirena.



