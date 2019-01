Calcio a 5, Serie A: Rieti cala il poker. Civitella battuto 7-3

Quarta vittoria di fila per la squadra di Festuccia che aggancia il Maritime al terzo posto in classifica. Migliori in campo Chimanguinho e Kakà con due doppiette decisive. Rallenta la corsa del Civitella per avvicinare l’ottavo posto, l’ultimo valido per i playoff Scudetto.

La locomotiva Real Rieti non si ferma più. Dopo aver battuto Arzignano, Maritime Augusta e Lazio, la squadra di David Festuccia supera 7-3 il Civitella Colormax Sikkens, reduce dalla sorprendente vittoria nel derby con la capolista Acqua&Sapone. Un successo che permette al Rieti di salire al terzo posto a pari punti con il Maritime ma davanti ai siciliani per la classifica avulsa. Ancora una volta a fare la differenza è stato l’attacco dei laziali, guidato dalla solita coppia Kakà/Chimanguinho, entrambi protagonisti con una doppietta che li fa salire a 13 e 12 reti sulle 61 totali del Real, terzo miglior attacco del campionato, a soli due centri da quello del Pesaro. Una cooperativa del gol, contando i 10 di Douglas Nicolodi, che ha permesso al Rieti di risalire la classifica nonostante i 38 subiti. Anche nella gara contro il Civitella sono state troppe le distrazioni per una squadra che vuole puntare alla finale Scudetto ma finché la fase offensiva continuerà ad essere così prolifica, nessun obiettivo può essere precluso.

Stesse disattenzioni ma attacco spuntato per il Civitella, chiamato ad una seconda impresa dopo quella contro l’Acqua&Sapone ma riuscito a resistere solo un tempo, chiuso sul 3-3 grazie alla doppietta di Coco, bellissimo il primo gol con destro da fuori a baciare il palo interno, e al colpo di testa del gigante croato Horvat. Nella ripresa, però, la squadra allenata da Saverio Palusci non è riuscita a mantenere la giusta tensione lasciando troppe occasioni a un attacco spietato come quello del Rieti e il portiere di movimento inserito nel finale dal tecnico veneto non ha restituito lucidità alla manovra. L’inseguimento all’ottavo posto, l’ultimo valido per entrare nei playoff Scudetto, si interrompe al PalaMalfatti ma già dalla prossima gara contro la Feldi Eboli, gli abruzzesi proveranno a recuperare terreno dalla Came Dosson, lontana sette punti e impegnata in casa della capolista Acqua&Sapone. Chissà che dopo la gioia per la vittoria nel derby, la corazzata di Tino Perez non possa fare un altro regalo ai cugini. A prescindere dal risultato del Pala Dosson, il Civitella dovrà ritrovare la brillantezza dei momenti migliori per superare Eboli e molto passerà dai piedi del giovane Misael e di Titon, entrambi deludenti contro il Real Rieti. La loro classe sarà fondamentale per il girone di ritorno degli abruzzesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata