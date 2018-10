Calcio a 5, Serie A: Pesaro ferma l'Acqua&Sapone

Se queste sono le premesse, ci sarà da divertirsi. Acqua&Sapone e Italservice Pesaro danno spettacolo nella partita più attesa della quinta giornata del campionato italiano di futsal. Alla fine un punto a testa e tre gol per parte in una gara divisa nettamente in due: il primo tempo, controllato e chiuso avanti 2-1 dai campioni d’Italia in carica, il secondo quasi sempre in mano a Pesaro che si è arreso solo davanti a un Mammarella straordinario. Al suono della sirena sorridono sia i padroni di casa, consapevoli di aver rischiato in più di un’occasione nella ripresa, sia i ragazzi di Fulvio Colini che si confermano la rivale più completa dell’Acqua&Sapone per il titolo. Il pareggio del Pala Santa Filomena fa felice anche il Real Rieti che, grazie al successo 3-1 sul Meta Catania, raggiunge proprio gli abruzzesi in testa alla classifica della Serie A, in un duo che potrebbe diventare trio se il Maritime riuscisse a vincere contro il Civitella Colormax Sikkens.

Ritmi altissimi dal primo minuto di gara con belle azioni da una parte e dall’altra ma nessun pericolo particolare per Miarelli e Mammarella. Al 4’ De Oliveira sblocca la partita iniziando e chiudendo la transizione di tre passaggi con capitan Murilo e Cuzzolino prima del più facile dei tap in. Pesaro subisce il contraccolpo psicologico e si fa schiacciare nella sua metà campo. L’unico a rendersi pericoloso è Cristian Borruto in dubbio fino all’ultimo per un problema fisico. A metà primo tempo arriva il raddoppio dei padroni di casa: velo di Lima che fa sfilare il pallone per Jonas, il 20 salta un avversario e di destro batte Miarelli. Il 2-0 certifica il dominio dell’Acqua&Sapone che però si distrae lasciando più spazio agli avversari. Un assist perfetto per Borruto che riapre la partita al 15’ con una puntata all’angolino dopo essersi liberato di Cuzzolino.



Nel secondo tempo Pesaro rientra in campo più concentrata e fa un buon possesso palla mentre l’Acqua&Sapone stenta a creare azioni pericolose se non su calcio piazzato. Dal 5’ della ripresa inizia il Mammarella show che, una parata dopo l’altra, impedisce agli avversari di pareggiare, aiutato anche dalla traversa su un sinistro potente di Taborda. Continuo, in particolare, il duello con Borruto, tarantolato nell’area dei campioni d’Italia. Quando la pressione del Pesaro sembra sempre meno gestibile per l’Acqua&Sapone, i padroni di casa trovano il 3-1 approfittando di un errore della difesa: Coco Wellington ruba palla a Mateus e di sinistro spiazza Miarelli. Il doppio svantaggio a cinque minuti dalla fine, però, non scoraggia gli ospiti che prima accorciano le distanze grazie al solito Borruto, ben servito da Salas e poi trovano anche il pari al 18’ con Humberto Honorio, bravo a segnare dopo un flipper di rimpalli in area di rigore. Alla sirena i giocatori sorridono e si abbracciano mentre i tifosi di Pesaro ringraziano la squadra con il geyser sound.

