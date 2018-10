Calcio a 5, Serie A: Latina a caccia dei primi punti contro Eboli

di Nicola Petricca

Dopo una partenza disastrosa la Lynx Latina cerca il riscatto in campionato ospitando la Feldi Eboli nel quarto turno di Serie A. I laziali, ultimi a quota zero punti, hanno subito tre sconfitte in altrettante partite mostrando lacune sia in difesa, sia in attacco. I campani, con sei punti e due vittorie consecutive, hanno cominciato alla grande la stagione e si candidano per un ruolo da protagonista nella corsa ai playoff e in quella alle fasi finali di Coppa Italia.

Con ben 12 acquisti, sei cessioni e solo quattro conferme, Latina è tra le squadre che sono cambiate di più durante il mercato estivo. I laziali hanno rivoluzionato la squadra che lo scorso anno aveva centrato la qualificazione alla Coppa Italia e del quintetto titolare è rimasto il solo Gerardo Battistoni. Attorno al capitano è stata costruita una rosa nuova e ringiovanita che deve trovare la giusta intesa. Latina infatti, oltre ad avere perso qualità, non gioca ancora da squadra e i numeri lo dimostrano: solo due gol segnati in tre partite, con Juan Carlos e Francesco Lo Cicero, e ben 16 subiti. A questo si aggiunge l'eliminazione in Coppa di Divisione al secondo turno per mano dell'Olimpia, formazione di Serie A2.

Scelta opposta per Eboli che ha puntato sulla continuità, confermando gran parte della rosa e aggiungendo elementi, come , che hanno migliorato il quintetto base. Proprio il laterale spagnolo, classe 1992, è l'arma in più della Feldi in questo avvio. Arrivato a Cisternino, nel 2017, dopo una stagione da 38 gol in Serie A2, Josiko aveva faticato più del previsto in Serie A segnando solo nove volte. Passato a Eboli quest'estate, ha segnato cinque gol nei primi tre turni e, per ora, si sta rivelando una scommessa vincente. All'ottima fase offensiva i campani aggiungono una buona compattezza: con cinque reti subite sono le seconda miglior difesa del campionato. Non il migliore degli avversari per un Latina alla disperata ricerca di punti.

