Calcio a 5, Serie A: derby salvezza tra Lazio e Latina

I padroni di casa, in fondo alla classifica con 4 punti, si giocano l'ultima opportunità per provare a uscire dalla zona playout. Gli ospiti, terzultimi a 12, vogliono chiudere il discorso. Sarà la partita degli assenti, due per parte: Biscossi e Vieira per la Lazio, Carlinhos e Anas per la Lynx

di Nicola Petricca

Giornata chiave per la lotta salvezza nella Serie A di Calcio a 5: nel 18° turno, la Lazio, ultima, ospita la Lynx Latina, terzultima (diretta su Lapresse.it, venerdì, alle 20.30). Le due squadre sono separate da otto punti e, per quanto visto finora in campionato, da un divario tecnico non da poco. In caso di vittoria, la Lazio riaccenderebbe qualche speranza di salvezza diretta, portandosi a -5 dal Latina, anche se sarebbe molto difficile per i biancocelesti che, nelle ultime due giornate, affronteranno Pesaro e Acqua&Sapone. Un pareggio o un successo della Lynx chiuderebbero quasi aritmeticamente il discorso. Tra le due c'è il Real Arzignano, penultimo e impegnato contro il Catania, che non sta attraversando un periodo felice ma è pronto ad approfittare del risultato che arriverà da Roma.

La Lazio arriva nel peggiore dei modi alla partita più importante della stagione. Oltre alla pessima situazione di classifica, i biancocelesti giocheranno a porte chiuse i prossimi due incontri casalinghi e saranno senza l'allenatore, Maurizio Anzini, per quattro giornate. Sono le conseguenze dei disordini dell'ultimo turno di campionato, quando tifosi, giocatori e dirigenti hanno minacciato e offeso arbitro e avversari, la Colormax, e alcuni sono scesi fino agli spogliatoi per impedire alla terna di rientrare. Un membro della società laziale, inoltre, ha messo una mano in faccia all'osservatore arbitrale. Inibiti per alcuni mesi anche il direttore sportivo, Adriano Branca, e l'addetto agli arbitri, Mario Berarducci. Le proteste dei padroni di casa sono state scatenate dalle espulsioni di Matteo Biscossi e Jean Vieira che salteranno la sfida con la Lynx. A risollevare il morale della Lazio, però, è arrivata l'impresa in Coppa Italia, con i biancocelesti che hanno sconfitto il Maritime Augusta e si sono qualificati alle Final Eight. Un buon punto di partenza per riprendere la caccia alla salvezza.

Assenze pesanti anche nel Latina a cui mancheranno due giocatori del quintetto titolare. A Roma non ci saranno El Ayyane Anas, capocannoniere dei pontini con otto gol, squalificato, e, soprattutto, Carlinhos. Il difensore goleador, già a sei reti, ha già concluso la stagione per un infortunio al tendine d'Achille. Alfredo Paniccia dovrà fare i conti anche con le condizioni non perfette di Juanqui e Alessandro Aiello, rientrati all'ultimo per la partita di Coppa Italia della scorsa settimana dai rispettivi problemi fisici. Come per la Lazio, anche per il Latina non è un momento felice: sconfitta nello spareggio per le Final Eight dalla Feldi Eboli, negli ultimi cinque turni di Serie A la Lynx ha perso quattro volte e pareggiato solo con il Real Arzignano. I vari infortuni importanti e alcune squalifiche hanno complicato il percorso dei pontini che, comunque, sono i favoriti per la corsa alla salvezza diretta. Con due dei tre migliori marcatori fuori, contro la Lazio il Latina si affiderà a Edu, a segno contro Eboli in Coppa, e a Juan Carlos, autore di otto gol, al pari di Anas.

