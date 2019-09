Calcio a 5, serie A: Catania–Eboli domani su LaPresse

Neanche il tempo di riprendere fiato che la Serie A di calcio a 5 torna in campo per la terza giornata. Martedì 1 ottobre, le sedici squadre del massimo campionato saranno impegnate nel primo turno infrasettimanale di una stagione iniziata con tante sorprese e meno certezze del previsto. La prima sirena a suonare sarà quella del PalaCatania dove la Meta, padrona di casa, ospiterà la capolista Feldi Eboli (diretta dalle 16:30 su LaPresse).

Dopo la vittoria con il Real Rieti all’esordio, la squadra di Salvatore Samperi si è arresa 4-3 alla neopromossa Lido di Ostia e la sfida contro i campani servirà a testare le reali ambizioni di una squadra costruita per arrivare ai playoff. Salas, Cesaroni e capitan Musumeci, il trio che avrà il compito di mettere in difficoltà la difesa di Eboli, tra le migliori nelle prime due giornate. Per mantenere un primato non inaspettato ma sicuramente prezioso viste le difficoltà di tutte le altre “grandi”, la Feldi risponderà con la coppia formata da Tres e Fornari, giocatori chiave negli schemi di Francesco Cipolla, entrambi in gol nel successo 4-3 contro la Sandro Abate di venerdì scorso. Un derby vinto in rimonta che ha dato ulteriore fiducia alla squadra campana, tra le favorite per un posto nelle semifinali Scudetto.

Oltre al big match del PalaCatania, la terza giornata della Serie A di calcio a 5 vedrà impegnate, in trasferta, Lynx Latina e Signor Prestito CMB, le altre due capolista del torneo, con Sandro Abate e Kaos Mantova. Ostacoli fuori casa anche per Italservice Pesaro, Real Rieti e AcquaeSapone che sfideranno Real Arzignano, CDM Futsal Genova e Cybertel Aniene per risalire la classifica.

