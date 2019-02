Calcio a 5, Serie A: Catania domina Rieti 4-1

Tre motivi per sorridere. La Meta Catania batte 4-1 il Real Rieti nell’anticipo della 16a giornata del campionato italiano di calcio a 5 e aggancia la Feldi Eboli al sesto posto in attesa della partita tra i campani e la Came Dosson. Un successo importante sia per la classifica sia per la crescita mentale di una squadra a cui mancava solo la vittoria contro una “grande” del torneo. E che “grande” considerando che il Rieti, terzo in classifica, non perdeva una gara da inizio dicembre, quando si arrese 7-3 alla Feldi. In mezzo sei vittorie di fila, un pareggio con la Came e la vittoria in Coppa della Divisione. Uno scalpo niente male per il Catania che in un colpo solo ha scacciato i fantasmi della bassa classifica e ritrovato il suo bomber migliore: capitan Carmelo Musumeci, giocatore chiave per Salvatore Samperi, a secco da settimane.



La sua doppietta, insieme a quella di Pedro Espindola, ha messo ko un Real Rieti scarico fisicamente e mentalmente dopo un periodo molto intenso. In vantaggio grazie al quattordicesimo gol in campionato di Chimanguinho dopo aver sofferto per dieci minuti la pressione del Catania, i rossoblu hanno continuato a sbagliare molto in fase di costruzione, salvati solo dagli interventi di uno straordinario Davide Putano. Il portiere ex Maritime, però, si è dovuto arrendere al tap in di Espindola da un metro dopo una bella azione di Dal Cin. Nella ripresa il copione non è cambiato con Musumeci protagonista di due gol e tante giocate di alto livello. La sconfitta del PalaCatania non può cancellare quanto di buono fatto dal Rieti nell’ultimo mese ma, sommata al pareggio contro la Came, deve suonare da campanello d’allarme per mister Festuccia, soprattutto dopo l’aggancio del Napoli che ha travolto 7-2 la Lazio. A sei giornate dalla fine della stagione regolare, i passi falsi sono contati per chi ambisce ad un buon accoppiamento per i playoff Scudetto.

