Calcio a 5, Serie A: al via i playoff scudetto. Acqua&Sapone e Pesaro le favorite

Dopo aver dominato la regular season, l'Unigross campione in carica insegue il secondo titolo consecutivo ma dovrà guardarsi da un'Italservice in cerca di riscatto dopo le due finali di coppa perse durante l'anno. Napoli, Rieti, Catania ed Eboli le possibili outsider. Completano il tabellone Maritime e Came. Si aprono anche i playout in cui Lazio e Arzignano si giocano la salvezza

di Nicola Petricca

Che lo spettacolo cominci. Con Italservice-Came Dosson si aprono i playoff di Serie A che assegneranno lo scudetto di calcio a 5. Lapresse trasmetterà in diretta due quarti di finale, a partire da Rieti-Eboli di mercoledì, alle 17, che saranno ricchi di campioni e che avranno, tra le protagoniste, almeno quattro squadre in grado di impensierire le due favorite: l'Acqua&Sapone campione d'Italia in carica e Pesaro. Particolarmente interessanti, nel primo turno, proprio l'incontro tra Real e Feldi e quello tra Napoli e Catania. Non solo corsa allo scudetto, ma anche lotta salvezza nel maggio del calcio a 5: Real Arzignano e Lazio si giocano la permanenza in Serie A nella sfida dei playout (primo incontro venerdì 3 maggio alle 18.45).

Le favorite - Come l'anno scorso, tra le maggiori indiziate per la vittoria del campionato c'è l'Acqua&Sapone Unigross che ha una profondissima e ricca di qualità e per cui non servono presentazioni: miglior attacco, miglior difesa e miglior differenza reti di una regular season dominata e vinta con due giornate d'anticipo. A farle compagnia non c'è più la Luparense, ma l'Italservice Pesaro. Proprio dai veneti, ripartiti dalla Serie D, e dal fallito Pescara arriva buona parte dei campioni che hanno arricchito la rosa dei marchigiani, rivoluzionata per puntare in alto: fuoriclasse del calibro di Michele Miarelli, Humberto Honorio, Pablo Taborda e Cristian Borruto che hanno portato l'Italservice a un passo dalla Coppa della Divisione e dalla Coppa Italia. Due trofei solo sfiorati e persi in altrettante finali, di cui una proprio contro l'Acqua&Sapone. Ora l'ultima occasione di dare un senso alla stagione.

Le altre - Subito dopo le favorite arrivano Real Rieti e Lollo Caffè Napoli. I laziali sono l'unica altra squadra ad aver alzato un trofeo in stagione, oltre all'Acqua&Sapone: la Coppa della Divisione. Dopo quella vittoria hanno avuto un percorso difficile, ma hanno chiuso in crescendo, riconquistando il terzo posto e presentandosi come la più credibile alternativa alle prime due. Buona anche la stagione del Napoli, che si è mantenuto sui livelli dell'anno scorso, ma che dovrà affrontare i playoff senza il campione del mondo Fernando Wilhelm, fuori per infortunio. Al quinto posto la sorpresa del campionato, la Meta Catania. All'esordio in Serie A, i siciliani sono partiti piano, ma, trascinati dai gol di Carmelo Musumeci, hanno costruito un ottimo gioco e dimostrato di potersela giocare quasi con tutti. Poi c'è la Feldi Eboli, squadra di buona qualità che ha disputato un brutto girone d'andata, ma al ritorno, dopo il cambio in panchina, ha macinato punti su punti ed è l'incognita della corsa scudetto. Chiudono il lotto delle contendenti Came Dosson e Maritime Augusta. Dopo l'incredibile stagione dello scorso anno, i veneti hanno passato gran parte del campionato a guardarsi più alle spalle che davanti, recuperando punti nel secondo girone, e non hanno particolari ambizioni. Discorso inverso per i siciliani che hanno dominato la prima metà di campionato, dopo una campagna acquisti faraonica, ma sono scomparsi nel ritorno, finendo nel dimenticatoio e ai margini della lotta playoff.

Playout - L'ultima possibilità di rimanere in Serie A se la giocano due squadre rimaste in fondo alla classifica per tutto il campionato: Real Arzignano e Lazio. Dieci i punti conquistati dai veneti, cinque per girone, che nel ritorno hanno offerto anche buone prestazioni e sono stati a un passo dalla salvezza diretta, nella penultima giornata, quando hanno subito la rimonta e il sorpasso del Real Rieti allo scadere. Sono loro i favoriti della sfida. L'avversario, la Lazio, ha disputato una brutta stagione molto modesta, ma ha avuto dei sussulti nel finale, come la conquista delle final eight di Coppa Italia ai danni del Maritime e la vittoria contro la Lynx Latina e potrebbe sorprendere i veneti.