Calcio a 5, Playoff Scudetto: Pesaro avanti con brivido nelle semifinali

di Nicola Petricca

All'ultimo respiro. Pesaro riacciuffa Rieti a tempo scaduto, in una gara-1 praticamente già persa, e mette a segno il primo punto nella serie di semifinali playoff che si disputa al meglio dei cinque incontri. Non molla mai la squadra di Fulvio Colini che va in vantaggio due volte, viene ripresa e superata a 40 secondi dalla fine, ma riesce sempre a giocare con lucidità e pareggia proprio con un'azione manovrata e conclusa da Mauro Canal, il migliore in campo. La vittoria per 6-3 è frutto di due tempi supplementari in cui i pesaresi hanno sempre attaccato, schiacciando Rieti che aveva comunque disputato un'ottima partita, nei 40 minuti regolamentari. La vittoria dell'Italservice ha un grande valore, perché arrivata giocando quasi tutto l'incontro senza il bomber Cristian Borruto, che salterà anche gara-2, espulso nel primo tempo per un aver dato un calcio in volto a Jefferson. Buona, comunque, la prova del Real che ha dimostrato ancora una volta di potersela giocare alla pari, o quasi, con quella che è la favorita numero due per la vittoria dello scudetto.

Pesaro si porta avanti alla prima occasione, dopo neanche due minuti, quando un tiro di Marcelinho finisce addosso a Humberto Honorio che controlla la palla, si gira e mette in rete da dentro l'area. Rieti risponde al 4' con una bella conclusione di Douglas Nicolodi respinta da Michele Miarelli. Al 6' arriva l'espulsione di Borruto: l'argentino si getta addosso a Jefferson per contrastarlo, poi, da terra, gli sferra un calcio al volto e viene allontanato dal campo. Il Real impiega sette secondi per sfruttare la superiorità numerica. Cimanguinho riceve palla sulla sinistra, salta un difensore e serve Nicolodi che arriva a rimorchio e calcia in rete dal centro dell'area. L'inerzia dell'incontro, giocato su ritmi altissimi, è a favore di Rieti che spreca l'occasione del 2-1 con Cimanguinho, in contropiede. Un'altra opportunità enorme arriva al 13' quando Jefferson, dopo l'imbucata di Rafinha, spedisce il pallone alto da due passi. Pesaro si sveglia nel finale, andando vicina al nuovo vantaggio con Mateus e Pablo Taborda. Il 2-1 arriva al 19', quando Javier Salas premia il contro-movimento a ingannare Alemao di Canal che riceve palla sul secondo palo e calcia a porta vuota.

Il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo, con Canal protagonista. L'argentino conclude a botta sicura, su servizio di Salas, ma Jefferson si getta sulla traiettoria del pallone proprio sulla linea, evitando il gol. Rieti risponde con il solito Cimanguinho, che si accentra dopo un doppio dribbling e calcia fuori di poco. Il Real spinge in cerca del pari e si rende ancora pericoloso, prima con Nicolodi, poi con Jeffe, ma non trova il gol. Anzi, è l'Italservice ad andare di nuovo vicina alla rete, ma Giuseppe Miccoli prima respinge un tiro di Taborda, poi compie un miracolo su Mateus. Al 15' il Real trova il pareggio: Cimanguinho riceve palla al limite, la protegge da Canal, si gira e conclude sotto le gambe del difensore e del portiere. Entrambi gli allenatori si scoprono alla caccia del gol vittoria e schierano il portiere di movimento: Jefferson da una parte, Taborda dall'altra. Pesaro sfiora il vantaggio con Canal al 19', ma, a 40" dalla fine, pasticcia con il pallone, Kakà ne entra in possesso e segna nella porta lasciata vuota. Con la gara che sembra chiusa, l'Italservice non perde la testa continua a giocare ragionando fino a trovare il pareggio, a 6" dalla sirena, grazie a un'imbucata di Salas su Mateus che serve un assist per Canal, solo sul secondo palo, bravo a segnare il 3-3.

I tempi supplementari sono un assolo pesarese. I marchigiani spingono tantissimo e creano diverse occasioni, più la pressione esercitata che per lucidità. Rieti costruisce solo un'azione in contropiede e un tiro di Jefferson finito sul palo, nella prima frazione. A 30" dall'intervallo l'Italservice si riporta in vantaggio,

sempre con un bel giro palla, ed è ancora di Mateus il tocco decisivo che smarca Taborda al tiro, schierato come portiere di movimento, e l'argentino trova il 4-3 da due passi. A inizio secondo tempo c'è gloria anche per il portiere Miarelli che blocca il pallone e calcia direttamente nella porta vuota. Rieti si vede solo con una conclusione di Kakà finita sulla traversa, mentre Pesaro, cinica, chiude l'incontro con Taborda che riceve palla sulla sinistra, si accentra saltando due difensori e infila Miccoli di potenza.

