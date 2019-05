Calcio a 5, Playoff: Pesaro travolge 6-1 Rieti e vola in finale

Game, set e match: Italservice Pesaro. Dopo aver dominato le prime due gare della serie, giocate in casa, la squadra di Fulvio Colini stende 6-1 il Real Rieti e conquista la finale per lo Scudetto del campionato italiano di calcio a 5. Quella che doveva essere la gara del riscatto per i laziali si è trasformata in un incubo con sembianze molto definite: quelle di Titi Borruto, già capocannoniere della stagione regolare, capace di segnare un poker nella gara più importante della serie. Potente, veloce e scaltro, il fuoriclasse argentino ha segnato il raddoppio, dopo il vantaggio di Taborda, e non si è più fermato chiudendo virtualmente i conti con il gol del 5-1 a sei minuti dalla sirena. Una prestazione da MVP del torneo per il giocatore che guiderà Pesaro anche nella serie Scudetto contro una tra Napoli e Acqua e Sapone, impegnate in una lotta molto equilibrata (abruzzesi avanti 2-1). Il suo innato senso per il gol, la guida di un guru del futsal italiano come Fulvio Colini e l’esperienza di giocatori come Taborda, Honorio, Mancuso e Miarelli saranno le armi in più dei biancorossi che avranno anche il vantaggio di poter rifiatare un po’ prima del gran finale.

Dopo un’eccellente stagione il Real Rieti esce dai Playoff a pochi passi dalla seconda finale nella storia della società amarantoceleste. Terza in campionato e con una Coppa della Divisione in bacheca, la squadra di Festuccia non può sicuramente dirsi delusa ma qualche rimpianto per le partite con l’Italservice rimarrà nella testa di tifosi, giocatori e allenatore. Due sconfitte nette dopo i supplementari di gara 1, momento chiave della serie, che lasciano l’amaro in bocca ma che segnano anche una linea di ripartenza definita in vista della prossima stagione. Kakà, il migliore in campo nella gara del PalaCesaroni, e Chimanguinho sono stati i trascinatori durante tutto l’anno: confermarli sarebbe il primo segnale della volontà di rimanere tra le migliori quattro del campionato italiano.

