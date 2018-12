Calcio a 5, Serie A: Napoli alla prova Came prima della sosta

di Adriano Di Blasi

Ultimo turno nel girone d’andata del campionato italiano di calcio a 5. Domani, venerdì 21 dicembre, tutte e dodici le squadre della Serie A andranno in campo nella stessa giornata, come da tradizione prima della sosta natalizia. Sei sfide interessanti tra cui spicca quella che metterà di fronte un Napoli sempre più protagonista e la Came Dosson, sorpresa della scorsa stagione, in netta crescita dopo un inizio zoppicante con appena una vittoria nelle prime sette gare (diretta dalle 20:30 su LaPresse).

Aiutati da un calendario più agevole, i veneti vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo aver superato Lazio, Civitella e Latina mentre gli azzurri dello spagnolo David Marin vogliono confermarsi al terzo posto. Una posizione guadagnata nell’ultimo turno grazie alla vittoria di misura 4-3 nel derby con la Feldi Eboli e al contemporaneo crollo della ex capolista Maritime Augusta contro i campioni d’Italia in carica dell’Acqua&Sapone. Rimanere in questa posizione a fine stagione consentirebbe un miglior abbinamento nei playoff Scudetto, dove gli azzurri vogliono arrivare almeno in semifinale. Una motivazione che spinge anche la squadra di Sylvio Rocha: l’attuale ottavo posto garantirebbe alla Came Dosson l’accesso alla fase finale del torneo ma dovendo affrontare la prima in stagione e quindi con pochissime possibilità di bissare la semifinale dello scorso anno.

Al PalaCercola di Napoli, si affronteranno il terzo miglior attacco della Serie A, quello dei veneti con 41 gol segnati, e la seconda difesa, guidata dall’esperienza di Francesco Molitierno, il miglior portiere di questa stagione insieme al solito Stefano Mammarella dell’Acqua&Sapone. Sarà anche la partita che metterà di fronte due attaccanti eccellenti come Arlan Pablo Vieira e Paolo Cesaroni, entrambi a otto gol in campionato. Con le loro prestazioni stanno trascinando le rispettive squadre e sperano di poter fare un ultimo regalo ai proprio tifosi, prima delle meritate vacanze.

