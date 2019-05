Calcio a 5, Lazio - Arizgnano Gara 2 | Live

Veneti e laziali hanno lottato tutto l'anno per allontanarsi dal fondo della classifica, senza riuscirci, e sono state costrette e giocarsi la salvezza ai playout. I biancocelesti hanno dominato la sfida d'andata, vincendo per 5-1 una partita che non ha avuto storia. Nel ritorno, perciò, i veneti dovranno vincere con quattro gol di scarto per mandare la serie almeno ai supplementari, o con cinque o più reti di vantaggio per ribaltarla. Per la sfida le squadre saranno al completo, con il Real recupererà l'attaccante Paulinho, fuori al PalaGems per un problema al piede: il brasiliano ci sarà, anche se non al 100%.