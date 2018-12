Calcio a 5, Serie A: Eboli–Napoli, il derby campano su LaPresse.it

Basile contro Marin, Josiko contro Cesaroni, più semplicemente: Feldi Eboli contro Napoli. Venerdì 14 dicembre le due squadre campane della Serie A di calcio a 5 si sfideranno in un derby d’alta classifica per confermare le ambizioni delle società (diretta dalle 20:30 su LaPresse.it). Da una parte gli azzurri del tecnico spagnolo, campione d’Italia con la Luparense nel 2017, vogliono scalare ancora la classifica per entrare definitivamente nel gruppo di squadre che ambiscono allo Scudetto. Battendo la Feldi salirebbero al terzo posto scavalcando una tra Acqua&Sapone e Maritime Augusta, protagoniste dello scontro diretto per la vetta. Più difficile il sorpasso sull’Italservice Pesaro, impegnata contro la Lazio, ultima in classifica e a zero vittorie. Dall’altra l’Eboli potrebbe prendersi il quarto posto dei cugini, distanti appena due punti, e rilanciarsi in chiave playoff per una posizione di vertice con conseguente accoppiamento migliore nei quarti di finale.



BOMBER E DIFESE A CONFRONTO - Per conquistare i tre punti, gli allenatori Piero Basile e David Marin si affideranno al miglior quintetto a disposizione, puntando molto sul grande momento di Jose Garcia Gonzales, più semplicemente “Josiko”, e Paolo Cesaroni, capocannonieri delle due squadre con nove e otto gol. A fare la differenza, però, potrebbero essere le difese, molto distanti per rendimento. Se gli attacchi di Eboli e Napoli si equivalgono, 33 reti per i primi contro le 34 dei secondi, davanti alle porte di Marco Pasculli e Francesco Molitierno i numeri sono decisamente dalla parte degli azzurri, seconda miglior difesa del campionato con soli 17 gol subiti in nove gare, nove in meno degli avversari. Merito della grande stagione fin qui del portiere campano ma anche del suo vice Yurij Bellobuono, quasi perfetto anche nell’ultima vittoria 9-3 in casa del Latina. Protagonisti attesi anche Tuli e Fornari per l’Eboli mentre il Napoli punterà sulla fantasia di Salas e Christian Rubio, talentuosissimo pivot spagnolo in prestito dai campioni d’Europa dell’Inter.



DERBY CAMPANO MA NON SOLO - La decima giornata del campionato italiano di calcio a 5 si chiuderà lunedì 17 con Came Dosson – Lynx Latina che potrete seguire in diretta dalle 20:30 su LaPresse.it.

