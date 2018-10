Calcio a 5, Serie A: Lazio e Rieti lottano per i primi punti in campionato

Derby d’apertura e di chiusura. Dopo la netta vittoria dell’Acqua&Sapone contro il Civitella Colormax nell’esordio della nuova Serie A di futsal, il lungo week end si chiude con un’altra sfida tra cugini: Lazio – Real Rieti (diretta lunedì 1 ottobre dalle 20:30 su LaPresse). Da una parte la squadra di Fabrizio Reali, l’allenatore che ha guidato i biancocelesti alla salvezza nei playout contro Milano, a caccia di una stagione più tranquilla delle ultime due, in cui ha rischiato la retrocessione, magari provando ad agganciare il treno playoff. Perso nel mercato estivo il portiere Laion, la Lazio ha scommesso sul talento di Leonardo Del Ferraro completando la sessione con i giovani Misael e Raul Rocha.





Dall’altra i reatini, realtà sempre più solida della Serie A con una semifinale e una finale scudetto negli ultimi tre anni oltre alla vittoria di una Winter Cup. L’obiettivo è quello di confermarsi tra le migliori quattro del campionato, puntando a diventare l’anti Acqua&Sapone, favorita per il titolo. Per farlo, Massimiliano Mannino, nuovo tecnico del Real Rieti dopo l’addio di Bellarte, si affiderà alla classe del laterale brasiliano Rafinha, ai nuovi acquisti Vinicius, Tuli e Kaka, tutti ex Kaos Futsal, e al ritorno di per una squadra dal dna italobrasiliano. Conquistare i tre punti questa sera manderebbe un messaggio importante a Napoli, Pesaro e Maritime, principali avversarie nella lotta alle prime posizioni e tutte vincenti all’esordio.

