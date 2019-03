Calcio a 5, Coppa Italia: tutta la Final Eight su LaPresse.it

Da mercoledì 20 a domenica 24 marzo, le migliori squadre della Serie A maschile, femminile e under19 in campo per il trofeo. Acqua e Sapone, Kick Off e Roma favorite con Pesaro, Salinis e Imolese Kaos pronte ad approfittare di un passo falso

di Adriano Di Blasi

Ventiquattro squadre, 21 partite, 3 coppe da alzare: in cinque giorni il meglio del futsal italiano scende in campo per la Coppa Italia, trofeo antipasto dei playoff scudetto che si giocheranno a maggio. Dopo qualificazioni e sorteggio, le squadre più forti della Serie A maschile, femminile e i talenti delle Under 19, si sfideranno in un concentrato di partite che farà felici gli appassionati e permetterà a tanti altri di scoprire il futsal nel week end di pausa del calcio (tutte le gare su LaPresse dalle 18 di mercoledì 20 marzo). Dimenticatevi del turno spezzatino, tipico dei nuovi palinsesti televisivi, perché ci saranno dalle due alle sei partite al giorno.

L’ACQUA E SAPONE SOGNA IL SECONDO TRIPLETE NAZIONALE – Dopo aver conquistato la Supercoppa contro il Napoli, l’AcquaeSapone, capolista della Serie A, si presenta per l’inizio del torneo come grande favorita. Complice un sorteggio fortunato che le ha regalato la Lazio, ultima in classifica, nei quarti di finale, la squadra di Tino Perez punta ad alzare il secondo trofeo della stagione per poi concentrarsi sui Playoff Scudetto. Mammarella, Lima, Murilo, De Oliveira, Coco e tanti altri sono i campioni alla base dei successi della squadra abruzzese che da più di un anno domina in Italia. Tre squadre sono le più attrezzate per soffiargli un pezzo di quello che sarebbe il primo passo verso un secondo Triplete Nazionale: Pesaro, Napoli e Real Rieti, le stesse che le contenderanno lo Scudetto.

Guidata dai gol di Borruto, già 25 in stagione, l’Italservice è la grande rivale degli abruzzesi, anche grazie all’esperienza di un tecnico come Fulvio Colini, guru del calcio a 5 in Italia. Nei quarti affronterà i veneti della Came Dosson che stanno attraversando un ottimo momento di forma con 14 reti nelle ultime due partite: un impegno da non sottovalutare. Discorso simile per Napoli e Real Rieti: la prima ha pescato la Feldi Eboli, capace di battere l’Acqua&Sapone nell’ultimo turno di Serie A mentre per la squadra di Festuccia ci sarà l’ostacolo Meta Catania, rinvigorita dopo la vittoria nel derby contro il Maritime Augusta.

SALINIS SFIDA IL KICK OFF NELL’EDIZIONE PIÙ EQUILIBRATA – Se il torneo degli uomini ha delle gerarchie abbastanza definite, per quanto possano esserlo nel calcio a 5, quello femminile si giocherà all’insegna dell’equilibrio. In campionato Kick Off, Salinis e Montesilvano sono distanti appena 4 punti e la sensazione è che ogni partita sarà in bilico fino alla sirena. Al contrario dell’Acqua&Sapone, la capolista della Serie A femminile ha pescato il bussolotto più sfortunato e dovrà vedersela con la Florentia, quarta in campionato. Per passare il turno, l’allenatore Riccardo Russo farà affidamento sulle gemelle del gol: Sofia Vieira e Debora Vanin, 73 reti in due. Decisamente più abbordabile la gara della Salinis che sfiderà il Futsal Breganze, grande sorpresa nelle qualificazioni, essendo decima in Serie A. Più equilibrati gli altri due quarti: Montesilvano - Ternana e Italcave Real Statte – Lazio.

ROMA E KAOS SI AFFIDANO AL TALENTO DEI BRASILIANI – Largo al talento. La Coppa Italia Under 19 sarà il manifesto della qualità espressa dai settori giovanili del nostro Paese. Difficile fare pronostici o eleggere una favorita anche se la Roma, ex Orte che vinse lo scudetto di categoria due anni fa, e l’Imolese Kaos partono leggermente avanti rispetto a Catania, Fuorigrotta, Asti, Rutigliano, Bergamo e Veneziamestre, grazie al talento dei brasiliani presenti nelle rose di Emanuele Di Vittorio e Andrea Frau.

Di seguito il calendario delle gare con gli orari delle dirette:

FINAL EIGHT SERIE A MASCHILE



QUARTI DI FINALE – MERCOLEDÌ 20 MARZO

ore 18.00 Loiano (BO) LOLLO CAFFE’ NAPOLI-FELDI EBOLI (1)

ore 20.30 Cavezzo (MO) ITALSERVICE PESARO-CAME DOSSON (2)

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 21 MARZO

ore 18.00 Reggio Emilia REAL RIETI-META CATANIA BRICOCITY (3)

ore 20.30 Reggio Emilia ACQUAESAPONE UNIGROSS-LAZIO (4)

SEMIFINALI – SABATO 23 MARZO

ore TBD Faenza (RA) Vincente GARA 1-Vincente GARA 2 (A)

ore TBD Faenza (RA) Vincente GARA 3-Vincente GARA 4 (B)

FINALE – DOMENICA 24 MARZO

ore TBD Faenza (RA) Vincente A-Vincente B

FINAL EIGHT SERIE A FEMMINILE

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 21 MARZO

ore 10.00 Cavezzo (MO) FUTSAL SALINIS-FUTSAL BREGANZE (1)

ore 12.00 Cavezzo (MO) ITALCAVE REAL STATTE-LAZIO (2)

ore 14.00 Cavezzo (MO) KICK OFF-FUTSAL FLORENTIA (3)

ore 16.00 Cavezzo (MO) CITTA’ DI MONTESILVANO-TERNANA (4)

SEMIFINALI – SABATO 23 MARZO

ore 10.00 Faenza (RA) Vincente GARA 1-Vincente GARA 2 (A)

ore 12.00 Faenza (RA) Vincente GARA 3-Vincente GARA 4 (B)

FINALE – DOMENICA 24 MARZO

ore 15.00 Faenza (RA) Vincente A-Vincente B

FINAL EIGHT COPPA ITALIA UNDER 19



QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 22 MARZO

ore 10.00 Ferrara ROMA C5-META

ore 12.00 Ferrara IMOLESE KAOS-FUTSAL FUORIGROTTA

ore 14.00 Ferrara FENICE VENEZIAMESTRE-BERGAMO LA TORRE

ore 16.00 Ferrara ORANGE FUTSAL ASTI-VIRTUS RUTIGLIANO

SEMIFINALI – SABATO 23 MARZO

ore 10.00 Russi (RA) Vincente 1-Vincente 2 (A)

ore 12.00 Russi (RA) Vincente 3-Vincente 4 (B)

FINALE – DOMENICA 24 MARZO

ore 10.00 Faenza (RA) Vincente A-Vincente B

