Calcio a 5, Coppa Italia: Real Rieti e Acqua e Sapone in semifinale

Niente sorprese ma molto equilibrio negli ultimi due quarti di finale della Coppa Italia di Calcio a 5. Come da pronostico Real Rieti e Acqua e Sapone passano il turno battendo Meta Catania (1-0) e Lazio (6-2) in due partite complicate e diversamente in bilico per gran parte della gara. Nella prima, la squadra di Festuccia è passata in vantaggio grazie al tap in di Nicolodi, pescato in area da un assist perfetto di Chimanguinho, e si è difesa praticamente per tutta la ripresa dall’assalto dei siciliani, sfortunati nel collezionare tre legni e fermati da una parata strepitosa di Putano a 17 secondi dalla sirena.

Nella seconda quella che doveva essere una passeggiata di salute per la capolista si è trasformata in una gara tesa ed equilibrata per 25 minuti su 40 con la Lazio, ultima in Serie A, capace non solo di difendersi ma anche di sfiorare più volte il vantaggio, fermata dal solito Stefano Mammarella, portiere titolare della Nazionale e simbolo del futsal italiano. Avanti dopo 4 minuti grazie al tocco di De Oliveira, i campioni d’Italia in carica hanno dovuto aspettare la ripresa per riuscire a segnare il raddoppio con Cuzzolino, seguito dal tris di Lima. Forti del triplo vantaggio gli abruzzesi hanno abbassato i ritmi e la Lazio ne ha approfittato con i tap in di Gedson e Chilelli, intervallati, però, dal 4-1 di De Oliveira. Nel finale Murilo e Cuzzolino hanno reso più rotondo un risultato che può dare le giuste energie alla Lazio in vista della lotta salvezza.

Real Rieti e Acqua e Sapone raggiungono quindi Pesaro e una tra Napoli e Eboli, ancora in attesa della sentenza della giustizia sportiva dopo il contro ricorso degli azzurri in seguito a quello dei rossoblu per la presenza in campo di Salas, presunto squalificato. Nel primo pomeriggio di venerdì è attesa la decisione che definirà il tabellone. Tutto già deciso tra le ragazze con la Salinis che sfiderà la Lazio mentre il Kick Off se la vedrà con le campionesse in carica del Montesilvano (dirette sabato su LaPresse dalle 10:00).

