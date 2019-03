Calcio a 5, Coppa Italia: Eboli-Pesaro è la prima semifinale

di Nicola Petricca

Eboli e Pesaro sono le prime semifinaliste della Coppa Italia di Calcio a 5. Due modi diversi quelli con cui la Feldi e l'Italservice hanno passato il turno nelle Final Eight in corso in Emilia-Romagna. Al termine di una partita molto equilibrata, vinta dal Napoli dopo i tiri di rigore, Eboli ha presentato ricorso perché gli azzurri avevano schierato Juan Adrian Salas nonostante la squalifica. Ricorso che è stato accolto, con conseguente assegnazione della vittoria per 6-0 alla Feldi e ribaltamento dell'esito dell'incontro. La Lollo Caffè ha impugnato la decisione del giudice sportivo, presentando un controricorso ed entro venerdì si saprà con certezza chi sarà la seconda semifinalista. Successo sul campo, invece, per Pesaro, a cui è bastato alzare i ritmi nel finale di partita per battere 4-1 la Came Dosson che, dopo essere stata molto attenta nel primo tempo e piuttosto combattiva a inizio ripresa, è crollata in seguito all'errore dal dischetto di Cainan De Matos, sul risultato di 2-1 per gli avversari. Feldi e Italservice si affronteranno in semifinale, sabato. Chi ha espresso un miglior gioco sono i campani, ma i marchigiani restano favoriti.

Napoli-Eboli - Un tempo per parte nel derby campano. All'inizio è la Feldi a comandare il possesso palla, ma il pressing alto del Napoli e una prestazione super di Francesco Molitierno, che para qualsiasi tiro arrivi dalle sue parti, consentono agli azzurri di gestire e di portarsi in vantaggio dopo soli due minuti. Paolo Cesaroni riceve palla da punizione e mette in rete, anticipando portiere e difensore. Al 9' il Napoli raddoppia con Sebastian Chano che prende posizione a centro area, si gira e calcia di potenza, Laion respinge, ma la palla rimane lì e lo stesso Chano la raccoglie e insacca. Nella ripresa Eboli alza l'intensità del gioco e si rende sempre più pericolosa fino a quando, al 9', lo stesso Laion trova il vantaggio calciando quasi da metà campo, Molitierno vede la palla all'ultimo e non riesce a parare. La Feldi è padrona del campo e, un minuto dopo, pareggia con Jader Fornari che insacca alla fine di un'azione confusa nell'area avversaria. Nei minuti conclusivi è ancora determinante Molitierno che respinge gli ultimi due tentativi di Eboli. E decisivo sarà anche ai rigori, una serie interminabile di 16 tiri in cui il portiere napoletano blocca la trasformazione di Caponigro e regala la semifinale ai suoi. La gioia per il passaggio del turno durerà, però, poche ore: giusto il tempo per la Feldi di presentare ricorso e vincere a tavolino per la presenza in campo dello squalificato Salas.

Pesaro-Dosson - Ritmi bassi e squadre più attente a non scoprirsi che a offendere nel secondo quarto di finale. I primi 15 minuti di partita si riassumono in una doppia occasione, una per parte, con Igor che si mangia un gol da pochi passi per la Came e Lorenzo Pietrangelo che respinge un tiro di Humberto Honorio, per l'Italservice. Il vantaggio di Pesaro arriva al 17', quando Michele Miarelli lancia Cristian Borruto che stoppa di petto, con una giocata sontuosa mette a sedere portiere e difensore e, prima di calciare, viene anticipato da Thiago Grippi che spedisce la palla nella porta vuota. Nella ripresa meglio la Came che pareggia al 5' con Cristiano Fusari che segna dal limite, dopo essere stato servito da Japa Vieira. Pesaro si riporta avanti al 7' con una punizione di Marcelinho che buca Pietrangelo sotto le gambe. I veneti potrebbero pareggiare subito, ma De Matos si fa parare un rigore da Miarelli. Da qui l'Italservice torna in controllo e segna altre due volte, entrambe con Mauro Canal, e chiude l'incontro. Il numero 11 prima insacca su assist di Marcelinho, poi calciando dal limite, al termine di un lungo possesso palla, con la Came in inferiorità a causa dell'espulsione del portiere per doppia ammonizione.

