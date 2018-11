Calcio a 5, Champions League: Acqua&Sapone vuole prendersi la Final Four

di Adriano Di Blasi

Dopo aver dominato la prima fase a gironi con tre larghe vittorie, l’Acqua&Sapone Unigross vola nella piccola Chrudim, a 120 chilometri da Praga, per l’Elite Round della Champions League di calcio a 5, ex UEFA Futsal Cup. Da mercoledì 14 a sabato 17 novembre, i ragazzi di Tino Perez, campioni d’Italia in carica, lotteranno per entrare nella Final Four del torneo (la diretta della prima gara dalle 17:30 su LaPresse). Non male per una squadra all’esordio in questa competizione ma che, a forza di risultati, ha lanciato un messaggio chiaro in vista delle fasi decisive. Merito dei tanti campioni a disposizione dell’allenatore spagnolo: da Stefano Mammarella, il miglior portiere d’Europa, al capitano Murilo, passando per Gabriel Lima, che la fascia la indossa con la Nazionale italiana. E ancora: Edgar Bertoni, Fabricio Calderolli, capocannoniere degli abruzzesi in Europa con 5 gol, Leandro Cuzzolino, il pivot Julio De Oliveira e tanti altri. Una squadra completa e con tanta esperienza per Perez, fresco vincitore della panchina d’oro, che negli ultimi giorni ha recuperato anche il brasiliano Lukaian, infortunato da mesi, per provare a passare il turno.



Nonostante l’abbondanza di talento, vincere il girone dell’Elite Round (passano solo le prime) non sarà affatto semplice, a partire dalla prima gara, contro i kazaki del Kairat Almaty, favoriti del gruppo. Da 13 anni consecutivamente qualificata alla seconda fase della Champions League, la squadra allenata da Paulo Ricardo Kaka va a caccia del terzo titolo a quattro anni dalla vittoria contro il Barcellona e per riuscirci il tecnico brasiliano si affiderà a grandi giocatori come il portiere goleador Higuita, Zhamankulov, il capitano Suleimenov, Rangel, l’anno scorso protagonista in Italia con la Came Dosson, e il bomber Taynan. Un mix kazako-brasiliano capace di dominare il girone della prima fase con 15 gol fatti e appena quattro subìti ma che dovrà fare a meno di Douglas Junior, pilastro della squadra, fuori fino a fine novembre per infortunio. Se l’Acqua&Sapone riuscisse nell’impresa di battere i kazaki, la qualificazione sarebbe molto più di un’utopia.



Nella seconda gara dell’Elite Round la squadra di Perez affronterà i padroni di casa dell’Era Pack Chrudim. Secondi nel gruppo B vinto dall’Inter di Ricardinho, campione in carica, i cechi punteranno tutto sul fattore casa e su una difesa solida, guidata da Martin Dosa, Roman Maraes e dall’universale Everton. Infine toccherà all’LSM Lida, squadra da non sottovalutare ma certamente alla portata dell’Acqua&Sapone che ha chiuso al terzo posto nel girone con Kairat e Sporting Lisbona. L’unico rischio è di arrivare alla sfida contro i bielorussi a giochi già fatti. Conquistare la Final Four significherebbe riportare un’italiana tra le migliori quattro d’Europa a distanza di due anni dal Pescara, vincere sarebbe ancor più clamoroso visto che l’unica squadra a riuscirci fu il Montesilvano nel 2011, guarda caso proprio ad Almaty, in Kazakistan. In quella squadra giocavano Mammarella, Cuzzolino e Calderolli, oggi a Chrudim tutti insieme per guidare l’Acqua&Sapone verso la realizzazione di un sogno.

Il calendario completo delle partite su LaPresse:



MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE

Kairat Almaty-ACQUA&SAPONE UNIGROSS ore 17:30

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE

FK Chrudim-ACQUA&SAPONE UNIGROSS ore 20:00

SABATO 17 NOVEMBRE

ACQUA&SAPONE UNIGROSS-LSM Lida ore 16:30

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata