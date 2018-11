Calcio a 5, Acqua&Sapone e Napoli si giocano la Supercoppa italiana

Il futsal italiano assegna il primo trofeo. A tre mesi dall’inizio di un campionato molto più equilibrato di quanto si potesse pensare, Acqua&Sapone e Napoli scenderanno sul parquet del Pala Santa Filomena, casa degli abruzzesi, per conquistare la Supercoppa italiana (diretta dalle 20:30 di venerdì 30 novembre su LaPresse). Dopo aver dominato la passata stagione, la squadra di Tino Perez va a caccia di una tripletta che certificherebbe il dominio dell’Acqua&Sapone nell’ultimo anno. A sfidare l’egemonia dei campioni d’Italia in carica, il Napoli di David Marin, allenatore abituato agli appuntamenti importanti dopo la felice esperienza alla Luparense con cui ha vinto Scudetto e Supercoppa nel 2017. Una sfida tra due grandi allenatori spagnoli, con tanti giocatori di talento da una a parte e dall’altra. In Serie A le squadre sono ad appena un punto di distanza tra loro, anche se gli abruzzesi devono recuperare una partita, e nella gara secca può succedere di tutto come ha dimostrato la sfida di campionato, vinta dagli azzurri 3-1 grazie a uno strepitoso Christian Rubio.



Senza dubbio l’Acqua&Sapone parte favorita grazie a una rosa profonda e più completa, che ha sfiorato l’accesso alla Final Four di Champions League appena due settimane fa, ma il Napoli si presenterà al Pala Santa Filomena senza nulla da perdere e con la consapevolezza di aver conquistato un’occasione d’oro battendo la Came Dosson nello spareggio per sfidare gli abruzzesi. L’accoppiata Scudetto e Coppa Italia della squadra di Tino Perez, infatti, ha lasciato una porta aperta alle due semifinaliste dello scorso anno, vista la mancata iscrizione della Luparense, finalista, e gli azzurri si sono guadagnati l’accesso alla finale battendo i veneti 4-3.



Nessun’assenza per i due tecnici che metteranno in campo il miglior quintetto possibile. Da una parte l’esperienza di Stefano Mammarella, titolare della Nazionale italiana, di capitan Murilo e di Gabriel Lima. Dall’altra la fame del Napoli che ritroverà tra i pali Francesco Molitierno, ben sostituito da Yurij Bellobuono nell’ultima partita di campionato, pareggiata 2-2 con il Real Rieti. Sarà la sfida tra le migliori difese della SerieA: appena nove i gol subiti dall’Acqua&Sapone, mentre il Napoli è a 14 ma con una partita giocata in più. Per riuscire nel difficile compito di segnare, i due tecnici faranno affidamento ad alcuni tra i migliori attaccanti del nostro campionato: Lukaian, tornato alla grande dopo l’infortunio al crociato, e De Oliveira per Perez, mentre Marin punterà sul talento di Salas e sulla fisicità di Luka Peric, gigante croato classe ’97.

