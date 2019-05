Calcio 5, Playoff scudetto: via alle semifinali. AcquaeSapone e Pesaro le favorite

Unigross e Italservice sfidano Rieti e Napoli nelle serie che valgono la finale. Squadre al completo per gara-1, a parte la Lollo Caffè che dovrà rinunciare a Wilhelm, fuori per infortunio fino alla prossima stagione. Si comincia con la diretta di Pesaro-Rieti, sabato alle 18, su LaPresse. Questa sera, sempre in diretta, il ritorno dei playout per la salvezza: Real Arzignano-Lazio, alle 20.30

di Nicola Petricca

Adesso arriva il bello. La post season del calcio a 5 italiano entra nel vivo con l'inizio delle semifinali che decideranno chi si sfiderà nella serie scudetto. Tutti già fuori i potenziali outsider: solo le prime quattro della regular season rimangono in gioco. Paradossalmente, a faticare di più è stata proprio la favorita numero uno per la vittoria, quell'AcquaeSapone ricca di campioni che è stata portata a gara-3 dal Maritime Augusta. L'Italservice Pesaro, indicata come la vera antagonista degli abruzzesi, il Real Rieti e la Lollo Caffè Napoli hanno tutte vinto le rispettive serie di quarti di finale in due partite. Prima diretta sabato alle 18, su Lapresse, con la partita tra Pesaro e Rieti. Prima degli incontri dei playoff, ci sarà però la sfida decisiva per la permanenza in Serie A: Real Arzignano e Lazio si giocano la salvezza, questa sera alle 20.30, nel ritorno dei playout, sempre in diretta su Lapresse.

AcquaeSapone-Napoli - Pochi si sarebbero aspettati di vedere i campioni d'Italia faticare così contro il Maritime. I siciliani hanno dominato la prima parte di campionato, ma sono crollati nel ritorno e sembravano il più abbordabile degli avversari, ma in gara-1 hanno sorpreso gli abruzzesi vincendo 5-2. La squadra di Tino Perez, comunque, si è subito ricompattata e nei successivi incontri ha segnato otto gol, subendone solo uno, per eliminare il Maritime. Ora, però, dovrà affrontare un avversario più solido: la Lollo Caffè. Napoli non ha avuto né gli alti, né i bassi del Maritime, ma si è rivelata squadra interessante e continua che ha ceduto il terzo posto solo alla fine. L'assenza del campione del mondo Wilhelm, operato al ginocchio dopo l'infortunio nell'ultima giornata di regular season, non si è fatta sentire nella serie contro la Meta Catania, in cui ha brillato Dimas con tre gol in due partite. La sfida contro l'AcquaeSapone sarà, però, tutta un'altra storia e farà capire quanto possano essere concrete le ambizioni scudetto dei napoletani.

Pesaro-Rieti - L'Italservice ha tenuto fede all'etichetta di favorita numero due per lo scudetto, ai quarti, eliminando in due partite la Came Dosson, a cui i marchigiani hanno concesso solo tre gol, segnandone nove. Ritorno al passato per i biancorossi che, più che dalle reti di Cristian Borruto, sono stati trascinati da quelle di Marcelinho che di Pesaro fu capocannoniere la stagione scorsa e che alla Came ha segnato quattro volte. L'Italservice ha anche sfatato il tabù degli incontri fuori casa, che spesso, durante la stagione, l'hanno limitata, e ora cercherà la terza finale sulle tre, magari sperando in un esito diverso rispetto a quelle di Coppa Italia e Coppa della Divisione, entrambe perse. Di fronte avrà la squadra che una di quelle due coppe gliel'ha soffiata, in casa, a gennaio: il Real Rieti. Terza forza del campionato, i laziali hanno sfidato e battuto, ai quarti, la più forte tra le non teste di serie, la Feldi Eboli, vincendo sia gara-1, sia gara-2 con un gol di scarto. Avversario temibile e ricco di qualità, il Real ha ritrovato tutti i propri giocatori giusto prima dei playoff e, come Pesaro, sarà al completo per gara-1.

Arzignano-Lazio - Prima di decidere chi lotterà per lo scudetto, bisognerà capire chi rimarrà in Serie A anche la prossima stagione. Veneti e laziali hanno lottato tutto l'anno per allontanarsi dal fondo della classifica, senza riuscirci, e sono state costrette e giocarsi la salvezza ai playout. I biancocelesti hanno dominato la sfida d'andata, vincendo per 5-1 una partita che non ha avuto storia. Nel ritorno, perciò, i veneti dovranno vincere con quattro gol di scarto per mandare la serie almeno ai supplementari, o con cinque o più reti di vantaggio per ribaltarla. Per la sfida le squadre saranno al completo, con il Real recupererà l'attaccante Paulinho, fuori al PalaGems per un problema al piede: il brasiliano ci sarà, anche se non al 100%.

