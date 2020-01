Buon compleanno Lazio. 120 anni del club più antico di Roma

Castel Sant'Angelo si colora di biancoceleste per l'occasione. Per l'anniversario ideato un francobollo speciale

"Il 9 gennaio 1900 a Roma, in Piazza della Libertà, nove volenterosi giovani guidati dal bersagliere podista Luigi Bigiarelli decisero di fondare una Società che fosse accessibile alla gioventù del popolo e che tramandasse i valori morali ed etici dello sport", si legge in una nota ufficiale della Lazio che ha celebrato il proprio 120esimo anno di storia.

Castel Sant'Angelo, colorato di biancoceleste per l'occasione, a fare da cornice alla cerimonia che ha visto tra i presenti anche il Sindaco di Roma, Virginia Raggi. Durante la serata il presidente, Claudio Lotito, ha presentato un francobollo speciale con lo stemma ufficiale della società e la data commemorativa dell'anniversario di fondazione e che potrà essere utilizzato da tutti i tifosi.

"Scelsero come simbolo l’Aquila, animale fiero e sinonimo di potenza, vittoria e prosperità, come colori il bianco ed il celeste, in onore della Grecia, patria delle Olimpiadi. Ed infine il nome, Lazio", scrive ancora il club capitolino. "È il 9 gennaio ed il Club più antico di Roma compie 120 anni; tanti auguri a tutti noi, tifosi della Prima Squadra della Capitale!"

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata