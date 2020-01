Bundesliga: vincono Hoffenheim e Bayer Leverkusen. Aspirine al quinto posto

Successi per Bayer Leverkusen e Hoffenheim nelle due gare odierne valide per la 19a giornata di Bundesliga. L'Hoffenheim ha travolto 3-0 in trasferta il Werder Brema, piegato nella ripresa dall'autogol di Klaassen e dai sigilli di Baumgartner e Adamyan. Le 'aspirine' invece hanno superato sempre con un netto 3-0 il Fortuna Dusseldorf: a segno Havertz, Bender e Alario su rigore. Il Bayer sale così a 34 punti, al quinto posto in classifica, mentre l'Hoffenheim avanza a 30.

I risultati della 19a giornata di Bundesliga

Leverkusen 3-0 Dusseldorf

Werder Brema 0-3 Hoffenheim​​​​​​​

Bayern​​​​​​​ 5-0 Schalke​​​​​​​

Francoforte 2-0 RB Lipsia

Friburgo​​​​​​​ 0-2​​​​​​​ Paderborn​​​​​​​

Monchengladbach​​​​​​​ 3-1​​​​​​ Mainz

Union Berlino 2-0 Augusta

Wolfsburg​​​​​​​ 1-2 Hertha​​​​​​​

Dortmund​​​​​​​ 5-1 Colonia

